Matvælastofnun kærir hótanir til lögreglu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 26. maí 2026 09:52 Frá bækistöðum Matvælastofnunar. Vísir/Vilhelm Matvælastofnun hefur sent kæru til lögreglu og farið fram á rannsókn á meintum brotum einstaklings gegn almennum hegningarlögum. Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að kæran snúi meðal annars að hótunum um ofbeldi gegn starfsmönnum stofnunarinnar vegna starfa þeirra í tengslum við vörslusviptingu dýra. Vísar stofnunin til þess að samkvæmt 106. grein almennra hegningarlaga sé refsivert að beita opinbera starfsmenn ofbeldi eða hótunum um ofbeldi við störf þeirra eða reyna að hindra framkvæmd slíkra starfa. Slík brot geti varðað allt að sex ára fangelsi en beita megi sektum ef brot teljast smávægilegt. „Einnig tekur kæran til meintrar háttsemi sem felst í töku búnaðar ófrjálsri hendi, hvatningu til refsiverðra verka og tilboðum um greiðslur til starfsmanna fyrir athafnir í þágu viðkomandi en þetta er í fyrsta skipti sem stofnunin kærir einstakling vegna slíks. Þá hefur Matvælastofnun, fyrir hönd starfsmanna sinna, lagt fram kæru vegna meintra aðdróttana og ærumeiðinga." Segist stofnunin einnig leggja ríka áherslu á að allt ofbeldi eða hótanir um ofbeldi í garð starfsmanna hennar sé með öllu óásættanleg. Slíkt verði ávallt kært til lögreglu.