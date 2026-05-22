Enski boltinn

Skilur pirring stuðnings­manna út í fyrirliðann

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Cristian Romero verður langt frá Lundúnum þegar örlög Tottenham ráðast.
Cristian Romero verður langt frá Lundúnum þegar örlög Tottenham ráðast. George Wood/Getty Images

Roberto De Zerbi, þjálfari Tottenham, kom Cristian Romero til varna en segist skilja vel pirring stuðningsmanna sem eru ósattir við að fyrirliðinn hafi flogið til Argentínu frekar en að vera viðstaddur fallslag liðsins.

Romero er meiddur en hefur vakið mikið umtal með ferðalagi sínu til Argentínu. Hann flaug þangað í einkaþotu með fjölskyldu sinni fyrr í vikunni og sást síðan á æfingasvæði uppeldisfélags síns Belgrano í gær.

Í stað þess að vera viðstaddur fallslag Tottenham gegn Everton í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudag verður Romero á leik Belgrano gegn River Plate í lokaumferð argentínsku deildarinnar. Forseti Belgrano staðfesti fyrr í dag að Romero myndi sitja sér við hlið í stúkunni.

Tottenham er tveimur stigum frá fallsvæðinu og mætir Everton í lokaumferðinni. West Ham er þar fyrir neðan og mætir Leeds í lokaumferðinni.

„Hann talaði við læknateymið og þau ákváðu í sameiningu að hann myndi klára endurhæfinguna eftir meiðslin í Argentínu,“ sagði Roberto De Zerbi á blaðamannafundi í dag.

De Zerbi sagði þá Romero hafa átt gott spjall í síðustu viku. Þjálfarinn setti ekkert út á að Romero færi til Argentínu en þar mun hann dvelja þar til argentínska landsliðið kemur saman í æfingabúðir fyrir HM.

De Zerbi sagði fjarveru hans ekki skipta neinu máli en sýndi pirruðum stuðningsmönnum liðsins skilning.

„Hann mun ekki breyta neinu, hvort sem hann væri á vellinum eða ekki… Leiðtogar eru mismunandi. Ben Davies talaði við mig fyrr í dag og spurði hvort hann mætti vera með okkur fram að leik. Við munum gista á hóteli á morgun og hann vildi vera með liðsfélögunum fyrir leikinn. Romero er hins vegar að undirbúa sig fyrir HM og að jafna sig af meiðslum.“

Tottenham Hotspur Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið