Chelsea-goðsögn leggur skóna á hilluna

César Azpilicueta, fyrrverandi fyrirliði Chelsea, hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna eftir tímabilið en hann spilar fyrir Sevilla í spænsku úrvalsdeildinni.
Azpilicueta á að baki tuttugu ára feril en þetta tímabil verður hans síðasta. Spánverjinn byrjaði sinn feril hjá Osasuna en er líklegast þekktastur sem leikmaður og fyrirliði Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
„Eftir svo mörg ár að upplifa drauminn, er kominn tími á að byrja nýjan kafla í mínu lífi.“
Dear football, Today, I want to share with you that this season will be my last as a professional footballer. After so many years living my dream, I feel it’s time to start a new chapter in my life. Being honest, even though I have been preparing myself for this moment, I… pic.twitter.com/2wJ1m06Bqu— César Azpilicueta (@CesarAzpi) May 22, 2026
Varnarmaðurinn þakkar öllum sem hann hefur spilað með og segist vera stoltur af því að fá að bera treyjur liðanna: Osasuna, Marseille, Chelsea, Atlético Madrid og Sevilla.
Azpilicueta gekk í raðir Chelsea árið 2012 undir stjórn samlanda síns Rafael Benitez. Hann var settur fyrirliði liðsins árið 2019 og gegndi því starfi þar til hann fór frá þeim bláu árið 2023. Þaðan fór hann aftur heim til Spánar og spilaði fyrir Atlético Madrid og kláraði ferilinn sinn hjá Sevilla.
Með Chelsea vann hann Evrópudeildina tvisvar, ensku úrvalsdeildina tvisvar, HM félagsliða, F.A. bikarinn og Meistaradeild Evrópu.
Azpilicueta er fimmti leikjahæsti leikmaður Chelsea frá upphafi og er því óhætt að segja að hann sé goðsögn innan félagsins.
Einnig á leikmaðurinn marga leiki fyrir spænska landsliðið og keppti með landsliðinu á þrem heimsmeistaramótum og tveimur Evrópumótum.