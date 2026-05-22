Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 22. maí 2026 22:20 Blikar léku á als oddi í kvöld. Vísir/Guðmundur Þórlaugsson Breiðablik vann afar sannfærandi 6-3 sigur er liðið tók á móti KR í 8. umferð Bestu-deildar karla í knattspyrnu í kvöld. Liðin settu tóninn í upphafi leiks og heimamenn í Breiðablik komust yfir strax á annarri mínútu þegar Kristófer Ingi Kristinsson renndi boltanum í netið eftir fyrirgjöf frá Viktori Karli Einarssyni. Heimamenn fengu svo dauðafæri sjö mínútum síðar áður en Anton Logi Lúðvíksson tvöfaldaði forystu Breiðabliks eftir undirbúning Arons Bjarnasonar á 14. mínútu. Aðeins tveimur mínútum síðar minnkaði Sigurður Breki Kárason muninn fyrir KR þegar hann fylgdi eftir skoti Eiðs Gauta Sæbjörnssonar. Það var þó Amin Cosic sem var arkitektinn af því marki þegar hann sýndi frábæra takta áður en hann kom boltanum inn á teig. Enn voru tæpar 25 mínútur eftir af fyrri hálfleiknum og því enn nægur tími fyrir fleiri mörk. Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði þriðja mark Blika eftir undirbúning áðurnefnds Arons Bjarnasonar á 26. mínútu áður en Davíð Ingvarsson bætti fjórða markinu við sjö mínútum síðar. KR-ingar svöruðu þó fyrir sig áður en hálfleikurinn var úti því Sigurður Breki Kárason bætti öðru marki sínu við þremur mínútum fyrir hlé þegar hann nýtti sér slæm mistök Antons Ara Einarssonar, markvarðar Breiðabliks, sem gaf boltann beint í fætur á Sigurði Breka. Ótrúlegum fyrri hálfleik lauk því með sex mörkum, staðan 4-2 þegar liðin gengu til búningsherbergja. Síðari hálfleikur hófst svo á svo gott sem sama hátt og sá fyrri. Þegar seinni hálffleikur var aðeins rúmlega tveggja mínútna gamall hælaði Anton Logi Lúðvíksson boltann út í teiginn þar sem Ívar Örn Árnason mætti á ferðinni og skilaði honum í netið. Sex mínútum síðar skoraði Kristófer Ingi Kristinsson svo annað mark sitt og sjötta mark Blika og úrslitin svo gott sem ráðin. KR-ingar gerðu nokkrar tilraunir til koma af stað einhverskonar endurkomu en fundu ekki leiðina að marki Blika fyrr en undir blálokin. Eiður Gauti Sæbjörnsson átti þá skalla sem fór í hönd varnarmanns, vítaspyrna var dæmd og Amin Cosic skoraði þriðja mark KR. Niðurstaðan varð því afar sannfærandi 6-3 sigur Breiðabliks, sem er þar með fyrsta liðið til að vinna deildarleik gegn KR í sumar. Atvik leiksins Mörk Breiðabliks í upphafi seinni hálfleiks fóru langleiðina með að slökkva snögglega í öllum vonum KR-inga um einhverskonar endurkomu. Heilt yfir voru Blikar frábærir í kvöld og hömruðu járnið meðan það var heitt. Stjörnur og skúrkar Hvar skal byrja? Það er langur listi af heimamönnum sem geta talist stjörnur eftir þetta kvöld. Anton Logi Lúðvíksson skoraði eitt og lagði upp tvö, Kristófer Ingi Kristinsson skoraði tvö og Aron Bjarnason lagði upp tvö. Bara til að nefna einhverja KR-ingar áttu hins vegar fæstir góðan dag á Kópavogsvelli. Arnór Ingvi Traustason snéri aftur eftir meiðsli, en náði ekki að sína sitt rétta andlit. Aron Sigurðarson reyndi mikið, en var oft og tíðum teymdur of djúpt niður og KR-ingar náðu því ekki að nýta hann sem best. Hægt er að nefna fleiri dæmi um KR-inga sem vita að þeir geta gert betur, en það er óþarfi. Dómarinn Sigurður Hjörtur Þrastarson og hans teymi sluppu ágætlega frá leik kvöldsins. Ef leikurinn hefði verið jafnari hefði teymið líklega þurft að taka erfiðari ákvarðanir, en það er óþarfi að hafa of mörg orð um dómgæsluna í kvöld. Stemning og umgjörð Líkt og fyrri daginn er ekkert hægt að setja út á umgjör Breiðabliks. Vel mætt í stúkuna og val að öllu staðið. Stemingin í stúkunni var líka góð allan leikinn. KR-ingar voru háværir framan af leik, en dró af þeim eftir því sem þeirra menn þurftu oftar að sækja boltann í netið. Besta deild karla Breiðablik KR Íslenski boltinn