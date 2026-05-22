Fram lagði Stjörnuna að velli með einu marki gegn engu þegar liðin áttust við á Samsung-vellinum í Garðabænum í áttundu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld.
Það var Róbert Haukssons sem skoraði sigurmark Stjörnunnar rúmum stundarfjórðungi fyrir leikslok.
Bæði lið höfðu skipst á að banka á dyrnar upp við mark andstæðinganna en Frammarar börðu sínu fastar og í lengri tíma.
Freyr Sigurðsson, sem hafði verið að koma sér í góðar stöður og skotfæri með kraftmiklum hlaupum lagði upp sigurmark Róbert með einu slíku þegar korter var eftir af leiknum.
Fram hefur eftir þennan sigur nælt sér í 13 stig af 15 mögulegum og situr í þriðja sæti deildarinna, tveimur stigum á eftir KR sem hefur 19 stig og fimm stigum frá Víkingi sem trónir á toppnum.
Stigasöfnun Stjörnunnar hefur hins vegar verið rýr en liðið hefur nælt sér í eitt stig í síðustu sex leikjum sínum. Þar á milli kom sigur gegn KR í 16 liða úrslitum Mjólkurbikarsins.
„Mér fannst þetta frekar lokaður leikur þar sem liðin skiptust á að ná yfirhöndinni. Þeir nýttu eitt af þeim færum sem þeir sköpuðu og náðu þar af leiðandi í sigur,“ sagði Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar að leik loknum.
„Liðin voru svolítið að þreifa á hvort öðru í fyrri hálfleik og lítið um færi. Svo náðum við góðum kafla í upphafi seinni hálfleiks án þess þó að ná að nýta okkur það,“ sagði Jökull enn fremur.
„Það sem vantaði helst upp á til þess að ná að skapa fleiri færi og særa þá meira var meira orkustig. Það þýðir ekkert að væla þetta tap og stöðuna sem við erum í. Við þurfum bara að finna það orkustig aftur sem var í leikjunum á undan þessum,“ sagði hann um stöðu mála hjá Stjörnunni.
Rúnar: Ánægður með þá sem komu inn í liðið
Dómarar leiksins, þeir Þórður Þorsteinsson Þórðarson, Patrik Freyr Guðmundsson, Guðmundur Ingi Bjarnason og Hreinn Magnússon,
