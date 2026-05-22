Tuchel hissa á niðurbrotnum Maguire

Aron Guðmundsson skrifar
Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands kaus að taka Harry Maguire, miðvörð Manchester United ekki með á HM í sumar. Vísir/Getty

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands varð hissa þegar að hann sá hvernig Harry Maguire, miðvörður Manchester United, tjáði sig um að hafa ekki verið valinn í enska landsliðið fyrir komandi heimsmeistaramót. 

Maguire tjáði sig um tíðindin í færslu á samfélagsmiðlum þar sem að hann sagðist sannfærður um að hafa getað spilað stórt hlutverk í enska landsliðinu á HM eftir það tímabil sem hann hefur átt með Manchester United. 

„Ég er í áfalli og miður mín yfir ákvörðuninni,“ skrifaði Magurie meðal annars en það hvernig hann tjáði sig á samfélagsmiðlum kom Thomas Tuchel, landsliðsþjálfara Englands í opna skjöldu. 

„Ég varð hissa,“ sagði Tuchel á blaðamannafundi núna í morgun þar sem að hann fór yfir val sitt á HM hópi Englands þar sem mörg tíðindi var að finna. 

„En ég virði hans persónuleika og hæfileika mjög mikið. Ég get skilið vonbrigðin og ástæðuna á bakvið þau. Samt sem áður varð ég smá hissa vegna þess að við áttum einkasamtal þar sem að hann fékk tækifæri til þess að koma tilfinningum sínum gagnvart þessu á framfæri.“ 

Maguire, sem á að baki 66 A-landsleiki fyrir England, spilaði ekkert í undankeppni HM og einu leikirnir sem hann hefur spilað undir stjórn Tuchel eru æfingarleikir í mars fyrr á þessu ári. 

„Við kusum að halda tryggð við miðverðina sem hafa komið okkur í gegnum landsliðsverkefnin í september, október og nóvemer. Sumir þeirra eru hluti af leiðtogahópi þessa landsliðs og setja hátt gæðastig.“ 

Enska landsliðið hefur leik á HM þann 17.júní næstkomandi gegn Króatíu í L-riðli. Að auki skipa lið Gana og Panama L-riðilinn.

