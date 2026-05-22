Staðfesta samning við Carrick: „Það er eitthvað töfrandi við Man. Utd" Sindri Sverrisson skrifar 22. maí 2026 10:06 Michael Carrick náði að koma Manchester United í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og þar með aftur í Meistaradeild Evrópu. Getty/Martin Rickett Manchester United lýsti því yfir í dag að samið hefði verið við Michael Carrick um að stýra liðinu að minnsta kosti næstu tvö árin. Carrick tók við liðinu í janúar til bráðabirgða, eftir að Ruben Amorim hafði verið rekinn, en nú hefur hann skrifað undir samning sem gildir til 2028. United hefur auk þess möguleika á að framlengja samninginn um eitt ár. There's a magic to Manchester United... pic.twitter.com/MGDb2VgR1r— Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026 Félagið birti myndbandið hér að ofan til marks um samninginn, þar sem heyra má Carrick segja: „Það er eitthvað töfrandi við Manchester United. Ég fann það fyrir tuttugu árum. Þetta er einstakt félag og verður það alltaf." Þessi 44 ára Englendingur kom fyrst til United sem leikmaður árið 2006, frá Tottenham, eftir að hafa byrjað ferilinn hjá West Ham. Sem knattspyrnustjóri hefur hann áður stýrt Middlesbrough á árunum 2022-25 en hann var svo ráðinn til bráðabirgða hjá United í byrjun þessa árs. Hann hafði áður stýrt liðinu til bráðabirgða í þremur leikjum árið 2021, eftir að Ole Gunnar Solskjær var rekinn. Undir stjórn Carricks endar United í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og spilar í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Lokaleikur tímabilsins er við Brighton á útivelli á sunnudaginn. United hefur unnið 11 af 16 leikjum sínum undir stjórn Carricks og ekkert lið hefur safnað fleiri stigum en þeim 36 sem United hefur fengið frá því að hann var ráðinn 13. janúar. Á leikmannaferli sínum með United vann Carrick fimm Englandsmeistaratitla, Evrópumeistaratitil og bikarmeistaratitil.