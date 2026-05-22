Tottenham gæti fallið úr ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn eftir að hafa verið samfleytt í efstu deild frá árinu 1978. Fyrirliðinn ætlar ekki að vera viðstaddur.
Argentínski fyrirliðinn Cristian Romero hefur ekki getað spilað með Tottenham eftir að hann meiddist í hné í 1-0 tapi gegn Sunderland í apríl.
Tottenham fellur á sunnudaginn ef liðið tapar gegn Everton á heimavelli og West Ham tekst á sama tíma að vinna Leeds á heimavelli.
Þegar lokaumferðin fer fram verður Romero hins vegar víðs fjarri Englandi, í rúmlega 11.000 kílómetra fjarlægð, heima í Argentínu til að fylgjast með öðrum mikilvægum leik.
Romero ætlar nefnilega að horfa á sitt gamla lið Belgrano spila úrslitaleik við River Plate á sunnudaginn, um argentínska meistaratitilinn.
Frá þessu greindi Tim Vickery, sérfræðingur um suðuramerískan fótbolta, við TalkSport og útskýrði ákvörðun Romero sem fallið hefur illa í kramið hjá stuðningsmönnum Tottenham.
Hann benti á að Romero hefði hafið sinn feril hjá Belgrano og spilað þar uns hann fór til ítalska félagsins Genoa árið 2018.
„Belgrano er félagið hans Romero. Þarna byrjaði hann og hann er stuðningsmaður. Belgrano hefur aldrei unnið argentínska meistaratitilinn og þeir eru að fara að mæta River Plate sem hefur unnið titilinn oftast allra, svo þetta er sögulegt,“ sagði Vickery.
Paul Hawksbee, stuðningsmaður Tottenham og ársmiðahafi, lýsti hins vegar vanþóknun sinni á ákvörðun Romero.
„Ég verði í River Plate treyjunni minni um þessa helgi. Þetta er skelfilegt. Hann fer og horfir á lið sem hann styður í stað liðsins sem hann er fyrirliði hjá og er í fallhættu. Hann er ekki þar til að styðja liðsfélagana og vera með hinum meiddu leikmönnunum.“