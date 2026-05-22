Enski boltinn

Mamma Maguire fylltist við­bjóði

Sindri Sverrisson skrifar
Harry Maguire var í liði Englands gegn Japan í mars en fær ekki sæti í HM-hópnum. Getty/Robin Jones

Harry Maguire er í sannkölluðu áfalli yfir því að hafa ekki verið valinn í HM-hóp Englands og mamma hans fylltist viðbjóði yfir ákvörðun Thomasar Tuchel.

Þjóðverjinn Tuchel tilkynnti í morgun 26 manna landsliðshóp Englands sem heldur til Bandaríkjanna og spilar þar sinn fyrsta leik á HM 17. júní, gegn Króötum.

Strax í gær sendi Maguire frá sér yfirlýsingu þar sem þessi 33 ára miðvörður, sem þótt hefur spila vel að undanförnu með Manchester United, lýsti yfir vonbrigðum sínum enda ást hans á enska landsliðinu óumdeild. Tuchel hefur furðað sig á viðbrögðum leikmannsins.

„Ég er sannfærður um að ég hefði getað spilað stórt hlutverk í sumar fyrir landsliðið, eftir tímabilið sem ég hef átt. Ég er í áfalli og miður mín yfir ákvörðuninni.

Ég hef ekkert elskað heitar en að klæða mig í landsliðstreyjuna og spila fyrir þjóð mína síðustu ár. Ég óska leikmönnunum alls hins besta í sumar,“ skrifaði Maguire.

Zoe, mamma hans, er sömuleiðis í áfalli yfir niðurstöðunni og hún skrifaði á X: „Fylltist algjörlega viðbjóði.“

Á meðal varnarmanna sem Tuchel valdi í stað Maguire eru Dan Burn hjá Newcastle, Ezri Konsa hjá Aston Villa, Jarell Quansah hjá Leverkusen og John Stones hjá Manchester City.

„Ég varð hissa,“ sagði Tuchel á blaðamannafundi í morgun þar sem að hann fór yfir val sitt á HM hópnum.

„En ég virði hans persónuleika og hæfileika mjög mikið. Ég get skilið vonbrigðin og ástæðuna á bakvið þau. Samt sem áður varð ég smá hissa vegna þess að við áttum einkasamtal þar sem að hann fékk tækifæri til þess að koma tilfinningum sínum gagnvart þessu á framfæri.“

Maguire, sem á að baki 66 A-landsleiki fyrir England, spilaði ekkert í undankeppni HM og einu leikirnir sem hann hefur spilað undir stjórn Tuchel eru æfingaleikir í mars fyrr á þessu ári.

„Við kusum að halda tryggð við miðverðina sem hafa komið okkur í gegnum landsliðsverkefnin í september, október og nóvember. Sumir þeirra eru hluti af leiðtogahópi þessa landsliðs og setja hátt gæðastig.“

