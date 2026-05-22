City staðfestir brotthvarf Guardiola: „Hefur verið svo f-ing gaman" Valur Páll Eiríksson skrifar 22. maí 2026 10:29 Guardiola kveður með FA-bikartitli. Hann vann 20 titla á 10 árum í Manchester. Shaun Brooks - CameraSport via Getty Images Josep Guadiola mun stýra Manchester City í hinsta sinn á sunnudaginn kemur þegar liðið mætir Aston Villa í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta staðfesti félagið í tilkynningu í morgun. Brotthvarf Guardiola lak út í vikunni en hann átti ár eftir af samningi sínum við Manchester City. Hann hefur ákveðið að hætta strax í sumar eftir tíu ára veru í Manchester-borg. Á árunum tíu hefur Guardiola unnið 20 titla og bindur þar með enda á eina sigursælustu stjóratíð í sögu enska fótboltans. Guardiola slítur sig þó ekki alfarið frá City þar sem hann verður áfram í hlutastarfi hjá City Group, eignarhaldsfélagi Manchester City, sem alþjóðlegur sendiherra. „Dömur mínar og herrar, takk fyrir að treysta mér," sagði Guardiola í myndbandi sem birt var á samfélagsmiðlum City. „Takk fyrir að hvetja mig áfram. Takk fyrir að elska mig." "What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026 „Tony Walsh sagði í ógleymanlegu ljóði sínu: „Þetta er staðurinn. Fyrirgefðu, Tony: þetta er minn staður." „Noel (Gallagher) ... ég hafði rétt fyrir mér." „Þetta hefur verið svo f-ing gaman. Elska ykkur öll," segir Guardiola í myndbandinu. Fastlega er búist við því að Enzo Maresca, sem starfaði sem aðstoðarmaður Guardiola hjá City tímabilið 2022-23, verði ráðinn í hans stað í sumar. Maresca var síðast þjálfari Chelsea en var rekinn eftir ósætti við stjórnendur félagsins í upphafi árs. Maresca var aðstoðarþjálfari Guardiola leiktíðina 2022-23 þegar City vann þrennuna. Hann tekur líklega við liðinu í sumar.Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images Einn sá allra sigursælasti Guardiola tók við Manchester City sumarið 2016 en félagið hafði þá orðið enskur meistari fjórum sinnum í sögunni. Þeir ensku meistaratitlar eru nú tíu talsins við brotthvarf hans. Liðið varð þá bikarmeistari þrisvar undir hans stjórn, deildabikarmeistari sex sinnum og vann Meistaradeild Evrópu árið 2023. Það tímabil, 2022-23 varð Manchester City fyrsta enska félagið til að vinna þrennuna (deild, bikar og Meistaradeild) frá því Manchester United gerði það árið 1999. Liðið vann þá þrennu enskra titla; deild, bikar og deildabikar, tímabilið 2018-19. Titlar Guardiola hjá City: Enska úrvalsdeildin (6): 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24. FA-bikarinn (3): 2018-19, 2022-23, 2025-26. Enski deildabikarinn (5): 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2025-26. Samfélagsskjöldurinn (3): 2018, 2019, 2024. Meistaradeild Evrópu (1): 2022-23. Ofurbikar Evrópu (1): 2023. HM félagsliða (1): 2023.