Keflavík lagði Þór á heimavelli í 8. umferð Bestu deildar karla eftir mikla baráttu í kaflaskiptum leik. Keflvíkingar taka því öll þrjú stigin heim. Keflavík situr nú í 8. sæti í deildinni með átta stig og Þór í 10. sæti með sex stig.
Keflvíkingar byrjuðu leikinn mjög vel og voru óneitanlega yfirburðarliðið fyrstu 30 mínúturnar. Mark Keflvíkinga sem var jafnframt eina mark leiksins kom á 6. mínútu eftir hornspyrnu frá Muhamed Alghoul. Hornspyrnan var tekinn stutt og boltinn barst út til vinstri til Þorláks Breka Baxter. Þorlákur sendi svo frábæra sendingu á Marin Brigic sem kom á ferðinni og stangaði knettinum í netið.
Keflvíkingar stjórnuðu leiknum með yfirburðum í fyrri hálfleik. Þórsarar virtust í raun eiga í miklum erfiðleikum með sóknarleik Keflvíkinga og var útlitið svo að Þórsarar myndu sennilega gjalda afhroð í þessum leik.
En svo var ekki þar sem að Þórsarar virtust hafa fundið kjarkinn eftir hálfleik. Það var eftirtektarverð breyting yfirbragði Þórsara og sást það vel að þeim var farið að hungra í jöfnunarmark.
Leikurinn jafnaðist út og bæði lið sóttu að markinu. Mikið jafnræði ríkti þá í leiknum og ljóst var að sigur í þessum leik gæti lent báðu megin.
Fyrsta marktilraun Þórsara kom ekki fyrr enn á 66. mínútu en þá voru þeir loksins komnir í álitlega stöðu. Atli Sigurjónsson reyndi að pota boltanum inn eftir fína fyrirgjöf frá Christian Jakobsen. Algjörlega upplagt færi sem Þórsurum tókst ekki að nýta.
Leikurinn varð mjög spennandi síðasta þriðjung leiksins og bæði lið fengu sín færi sem þeim ekki tókst að nýta.
Dómarinn bætti sex mínútum við leikinn og undir lok uppbótatímans voru Keflvíkingar nálægt því að kasta sigrinum frá sér með dýrkeyptum mistökum.
Ingimar Arnar Kristjánsson, leikmaður Þórs, slapp þá í gegn og var kominn inn í teig Keflavíkur þegar markvörðurinn Ásgeir Orri Magnússon kom út á móti honum, fór í manninn og felldi hann. Dómarinn var ekki í vafa og benti umsvifalaust á vítapunktinn. Ásgeir vissi strax upp á sig sökina og bjó sig undir vítaspyrnuna. Einar Freyr Halldórsson tók vítið fyrr Þórsara en skaut boltanum beint í stöngina. Með því var leik lokið og báru Keflvíkingar sigur af hólmi.