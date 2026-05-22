Þjóðverjinn Thomas Tuchel skildi nokkrar stórstjörnur eftir utan hóps og kom mörgum á óvart með vali sínu á HM-hópi Englands sem tilkynntur var formlega í morgun.
Velja má 26 leikmanna hóp fyrir HM og er enski hópurinn hér að neðan.
Markmenn: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).
Varnarmenn: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham).
Miðjumenn: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).
Sóknarmenn: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona að láni frá Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).
Harry Maguire, miðvörður Manchester United, sendi frá sér yfirlýsingu strax í gær þar sem hann kvaðst í algjöru áfalli yfir því að hafa ekki verið valinn. Liðsfélagi hans, Luke Shaw, var heldur ekki valinn.
Á meðal annarra sem ekki fengu sæti eru miðjumennirnir Cole Palmer, Morgan Gibbs-White og Phil Foden, og bakvörðurinn Trent Alexander-Arnold. Gibbs-White hefur skorað 14 mörk í ensku úrvalsdeildinni í vetur fyrir Nottingham Forest og þeir Palmer og Foden voru fyrir örfáum misserum sannkallaðar vonarstjörnur Englands.
Framherjarnir Ivan Toney, sem skorað hefur 32 mörk í 32 leikjum í sádiarabísku deildinni í vetur, og Ollie Watkins hjá Evrópudeildarmeisturum Aston Villa, voru hins vegar báðir valdir.
Tuchel valdi einnig menn á borð við varnarmennina Dan Burn úr Newcastle og Djed Spence úr Tottenham, þrátt fyrir að Spence hafi reyndar kjálkabrotnað í tapinu gegn Chelsea á þriðjudag og verði væntanlega með hlífðargrímu á sunnudaginn þegar Tottenham freistar þess að bjarga sér frá falli í lokaumferð úrvalsdeildarinnar.
Fyrsti leikur Englands á HM er við Króatíu 17. júní en liðin eru einnig í riðli með Gana og Panama.