Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Valur Páll Eiríksson skrifar 22. maí 2026 10:02 Tonda Eckert er stjóri Southampton. Vísir/Getty Skýrsla ensku fótboltadeildanna, EFL, gagnrýnir harðlega stjórendur hjá Southampton og þá sérlega þjálfarann Tonda Eckert, í skýrslu sem fylgir dómi í njósnamáli félagsins. Ungir starfsmenn hafi verið neyddir í aðstæður sem þeim leið illa í. Samkvæmt skýrslu EFL var ákveðin og viljandi stefna félagsins að njósna um andstæðinga sína sem var framkvæmd með hörmulegri meðferð á ungu starfsfólki sem var neytt til að hlýða fyrirmælum. Skýrslan fylgdi dómi Southampton sem var dæmt úr umspili um sæti í ensku úrvalsdeildinni vegna brota sinna. Auk þess hefur liðið næstu leiktíð með fjögur stig í mínus þar sem félagið var fundið sekt um að hafa njósnað um þrjá andstæðinga sína á nýafstaðinni leiktíð. Southampton átti að mæta Hull City í úrslitaleik umspils um sæti í ensku úrvalsdeildinni um næstu helgi en Middlesbrough, sem Southampton vann í undanúrslitum umspilsins, tekur sæti liðsins í úrslitaleiknum. Starfsnemi sendur á vettvang Eflaust er óþægilegt fyrir Tonda Eckert, þjálfara Southampton, að lesa dóminn. Hann er sagður hafa gefið grænt ljós á að senda ungan starfsmann á æfingasvæði Middlesbrough til að athuga hvort lykilmaður í liði Middlesbrough væri heill fyrir leik liðanna. Starfsfólk Middlesbrough sá mann taka upp æfingu liðsins þann 7. maí, komst að því að sá var greinandi í starfsteymi Southampton og hafði strax samband við EFL. Það leiddi til ákæru EFL á hendur suðurstrandarfélaginu vegna atviksins, auk svipaðra atvika gagnvart bæði Oxford United í desember og Ipswich Town í apríl. Viðkomandi var starfsnemi í greiningardeild Southampton og var sendur til Oxford í desember, en hann hafnaði verkefninu í Ipswich. Sönnunargögn sýni að njósnaverkefni unga mannsins hafi verið fyrirskipuð af háttsettum starfsmönnum félagsins. Samkvæmt vitnisburði hans var hann beittur miklum þrýstingi af yfirmönnum. Neyddir til að gera siðferðislega ranga hluti Nefnd EFL fór hörðum orðum um stjórnendur hjá Southampton „vegna þess hvernig yngri starfsmenn voru settir undir þrýsting til að framkvæma starfsemi sem þeim fannst að minnsta kosti siðferðilega röng.“ Í skýrslunni sagði enn fremur: „Slíkt starfsfólk var í viðkvæmri stöðu, án starfsöryggis og hafði takmarkaða getu til að mótmæla eða standa gegn fyrirmælum sem þeim voru gefin.“ Félagið hafi vísvitandi beitt ólögmætum aðferðum til að öðlast samkeppnisforskot með því að sækja upplýsingar á æfingasvæði andstæðinga sinna. „Það fól í sér miklu meira en saklausa starfsemi og sérstaklega fordæmanlega nálgun í notkun yngri starfsmanna til að framkvæma leynilegar athuganir að fyrirmælum eldri starfsmanna.“ Hvað þýðir þetta? Orðspor Southampton og starfsmanna félagsins er gott sem ónýtt. Að missa af umspili og hefja næstu leiktíð með fjögur mínusstig er smáræði í samanburði við orðsporshnekkina sem sérlega harðorður dómur EFL ber með sér. Félagið hefur þegar harmað mistök sem áttu sér stað og fordæmt hegðun starfsfólks í málinu. Það virðist hins vegar sem þjálfaranum Tonda Eckert sé ekki stætt í starfi. Þá gæti reynst honum snúið að finna næsta þjálfarastarf sökum málsins. Ljóst er að eigandinn Dragan Solak og aðrir hæstráðendur þurfa að setjast niður með stuðningsmönnum og skýra málið út. Endurbyggja þarf traust við stuðningsfólk og þá sem standa félaginu nærri. Framkvæmdastjórinn Phil Parsons er einnig í slæmri stöðu en hann gaf frá sér yfirlýsingu þegar kæra Middlesbrough var lögð fram sem var að öndverðum meiði við dóminn. Hans orðspor er einnig í ruslinu í ljósi niðurstöðu og skýrslu EFL. Fjölmargir stuðningsmenn hafa sagst ætla að segja upp ársmiða sínum og starfsfólk félagsins er margt í áfalli. Sannfæra þarf líklega ákeðna leikmenn um að stökkva ekki frá borði. Styrktaraðilar eru þá uggandi vegna stöðunnar og hafa áhyggjur af áhrifum á eigin vörumerki sökum tengsla við Southampton. Það er því heljarinnar verkefni sem stendur frammi fyrir eigandanum Solak og stórar ákvarðanir sem geta haft mikið um framtíð skemmds félags að segja. Enski boltinn Mest lesið „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ Íslenski boltinn Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Enski boltinn Sigursælasti ökuþór NASCAR látinn langt fyrir aldur fram Sport Dagur orðaður við stórlið en kapallinn langur Handbolti Enski HM-hópurinn: Tuchel skilur stórstjörnur eftir heima Fótbolti Skipað að ganga frá samningi við Alfreð sem fyrst Handbolti Gísli Þorgeir tryggði Magdeburg þýska meistaratitilinn Handbolti Fyrirliðinn víðsfjarri þegar Tottenham gæti fallið Enski boltinn Fékk að vita af skiptunum klukkan tvö í gær Íslenski boltinn Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Enski boltinn Fleiri fréttir Svona verður lokaumferðin í enska boltanum á Sýn Sport City staðfestir brotthvarf Guardiola: „Hefur verið svo f-ing gaman“ Staðfesta samning við Carrick: „Það er eitthvað töfrandi við Man. Utd“ Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Fyrirliðinn víðsfjarri þegar Tottenham gæti fallið Englandsmeistaraklipping á Selfossi: „Dásamlegir tímar“ Liverpool gæti komið Brighton í Meistaradeild Evrópu Steve McClaren til Rotherham Arsenal í skrúðgöngu daginn eftir úrslitaleikinn Hefnist fyrir klúðrið á Old Trafford Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur“ Sjáðu mörkin: Titilvonir City urðu að engu og falldraugir vofir yfir Tottenham Sjáðu Englandsmeistara Arsenal tryllast af fögnuði Falldraugurinn fylgir Tottenham í lokaumferðina Guardiola tjáði sig um framtíð sína í starfi Arsenal er Englandsmeistari Southampton rekið úr umspilinu og fær stigarefsingu Jason Daði fer frá Grimsby Ekki sáttur með hugarfar fyrirliðans Horfir með fjölskyldunni og verður mesti stuðningsmaður sögunnar Sjáðu sigurmark Havertz sem slapp við rauða spjaldið Tætir í sig færslu Salah: „Liverpool FC ekki Salah FC“ Dagskráin í dag: Tveir gífurlega mikilvægir leikir Arsenal einu skrefi frá Englandsmeistaratitli Guardiola hætti með Manchester City eftir tímabilið Viðurkenna mistök og markið hefði aldrei átt að standa Haaland verður víkingur í teiknimynd Salah eigingjarn og skuli hent út úr hópnum Sjáðu Bruno jafna metið og von West Ham dofna enn Sjá meira