Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Valur Páll Eiríksson skrifar 22. maí 2026 12:17 Logi Tómasson lætur allan ágóða af komandi útgáfutónleikum renna til fyrrum liðsfélaga síns Ingvars. Samsett/Visir Landsliðs- og tónlistarmaðurinn Logi Tómasson tilkynnti á samfélagsmiðlinum Instagram í dag að allur ágóði af tónleikum hans í Víkinni í næsta mánuði muni renna til Ingvars Jónssonar, markvarðar Víkings, sem greindist nýverið með krabbamein. Logi hefur sinnt tónlist samhliða atvinnumannaferli sínum en hann leikur fyrir Samsunspor í Tyrklandi. Hann verður hluti af landsliðshópi Íslands sem Japan þann 31. maí og einnig í hópnum sem mætir Argentínu í Bandaríkjunum 9. júní. Að landsliðsverkefninu heldur hann útgáfutónleika í Víkinni þann 18. júní en það verða síðustu tónleikar hans um hríð þar sem Logi hyggst einbeita sér alfarið að boltanum næstu misseri. Logi var liðsfélagi Ingvars Jónssonar hjá Víkingi en greint var frá því á dögunum að Ingvar hefði greinst með illkynja æxli og væri á leið í lyfjameðferð vegna krabbameins. Logi greindi frá því á samfélagsmiðlinum Instagram að allur ágóði af komandi tónleikum til Ingvars. View this post on Instagram A post shared by Logi Tómasson (@logitomass) „Til að styðja við bakið á honum og hans fjölskyldu hef ég ákveðið að láta allan ágóða af tónleikunum mínum í Víkingsheimilinu 18. júní renna til hans," segir í færslu Loga. Tónleikarnir eru útgáfutónleikar nýrrar plötu Loga, Leikurinn er leikurinn, sem kom út áf Spotify í dag og má nálgast að neðan.