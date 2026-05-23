Sjáðu allt það besta sem Guardiola hefur gert í enska boltanum

Manchester City staðfesti í gær að þjálfarinn Pep Guardiola myndi láta af störfum eftir lokaumferð tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni. Hér fyrir neðan má sjá allt það besta sem þessi skrautlegi Spánverji hefur gert í enska boltanum.
Guardiola lætur af störfum eftir áratug sem knattspyrnustjóri Manchester City og með tuttugu stóra titla að baki. Hann hyggst nú taka sér hvíld frá þjálfun en verðum áfram í hlutastarfi sem sendifulltrúi City.
Spánverjinn er ekki bara einn besti þjálfari sem hefur staðið á hliðarlínunni í enska boltanum heldur einnig einn skrautlegasti karakter sem deildin hefur séð.
Hann er frægur fyrir að eiga oft hrókasamtöl við leikmenn á hliðarlínunni, hvort sem það eru hans eigin leikmenn eða stundum úr liði andstæðinganna.
Fagur fótbolti hefur hins vegar alltaf verið hans helsta einkennismerki og City liðið undir hans stjórn hefur skorað mörg af glæsilegustu mörkum síðasta áratugarins.
Hér fyrir neðan má sjá þrjú skemmtileg myndbönd sem enska úrvalsdeildin tók saman úr stjóratíð Guardiola.
Líða fer að kveðjustund í enska boltanum þennan veturinn. Lokaumferð deildarinnar fer fram á sunnudag þar sem Arsenal mun lyfta langþráðum bikar og annað hvort Tottenham eða West Ham mun falla í B-deildina. Sýn Sport verður með puttann á púlsinum.