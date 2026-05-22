„Ef vængirnir eru úr vaxi þá bráðna þeir“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 22. maí 2026 22:13 Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, trúði varla sínum eigin augum á hliðarlínunni í kvöld. Vísir/Guðmundur Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var auðmjúkur í svörum eftir 6-3 tap liðsins gegn hans gömlu lærisveinum í Breiðablik í Bestu-deild karla í kvöld. „Ég held að þetta sé kennslustund í auðmýkt,“ sagði Óskar í leikslok. „Ég held að við verðum bara að taka þessu þannig. Kannski flugu menn of nálægt sólinni og þá er hætta á að menn hrapi. Ef vængirnir eru úr vaxi þá bráðna þeir og við föllum til jarðar. Ég held að það sé skynsamlegasta greiningin rétt eftir leik,“ bætti Óskar við og hélt áfram. „Við köstum þessum leik svolítið frá okkur í fyrri hálfleik, en varnarleikurinn allann leikinn var ekki nógu góður. Þetta var bara lélegur leikur hjá okkur. Það er raunverulega ekkert meira um það að segja. Sem betur fer fáum við tækifæri á þriðjudaginn til að svara fyrir okkur. Það hefði verið verra ef við hefðum þurft að bíða í tíu daga eftir næsta leik. En við verðum eiginlega bara að kasta þessum leik í ruslið og setjum fókus á Val.“ Nánast öll mörk Breiðabliks í kvöld voru keimlík þar sem heimamenn komust upp annan hvorn kantinn og boltinn svo dreginn út í teig þar sem laus maður mætti og skilaði honum í netið. „Við hefðum mögulega átt að falla fyrr þegar maður án boltapressu er að senda hann inn fyrir. Við hefðum þurft að elta mennina okkar og svo hefðum við þurft að pikka upp mennina í teignum,“ sagði Óskar. „En ég ætla ekkert að taka af Breiðablik. Þeir voru mjög góðir í þessum leik og hann var vel uppsettur hjá þeim. Þeir voru aggressívari og þetta var svona svipað og á móti Stjörnunni. Annað liðið hafði helling að sanna og öllu að tapa á meðan við þurfum kannski að læra það að vera í þessari toppbaráttu. Það er ekkert nóg að komast nálægt toppnum. Það þarf að halda sér þar og ef þú ætlar að halda þér þar þá þurfum að vera klárir í hvern einasta leik. Við búum ekki við þann lúxus að geta valið okkur leiki. Þetta var bara einn af þessum leikjum og ég ætla að vona að við allir sem komum að KR-liðinu höfum fengið kennslustund í auðmýkt.“ Breiðablik, eins og önnur lið í undanförnum leikjum, mætti KR í maður á mann pressu í kvöld. Í síðustu þremur leikjum hafa KR-ingar tapað tveimur og gert eitt jafntefli, en Óskar vildi ekkert segja til um það hvort lið væru búin að finna uppskriftina að velgengni gegn KR. „Það verður að koma í ljós,“ sagði Óskar einfaldlega. Varnarleikurinn vandamál Þrátt fyrir að Óskar hafi sjálfur talað um það að honum finnist hann ekki þurfa að hafa of miklar áhyggjur af varnarleiknum strax hljóta menn að spyrja sig hvort ekki þurfi að fara að stoppa í götin. Sjálfur sagði hann á dögunum að KR gæti treyst á að skora 3-5 mörk í leik, en sú hefur ekki verið raunin í síðustu þremur leikjum, að þessum meðtöldum. „Auðvitað þarf maður kannski að kíkja aðeins á samsetninguna á vörninni og fleira slíkt,“ sagði Óskar. „Varnarleikur er samt ekki bara þriggja manna varnarlína. Þetta er út um allan völl. Við erum í maður á mann og ef einn maður er ekki að verjast þá hefur það afleiðingar. Þetta er einskorðast ekki við varnarlínuna þó að hún hafi kannski litið illa út í þessum mörkum og færum sem þeir fá. En auðvitað þarf maður að hugsa um það og það skiptir ekki máli hvort það er eftir sigur- eða tapleiki. Þú þarft alltaf að hugsa um hver er besta blandan, hverjir passa best saman og hvernig besti takturinn í liðinu. Eftir svona leik verður maður líka að líta í eigin barm og hugsa hvort maður hafi sett liðið rétt saman til að spila á móti þessu Blikaliði. Ég hélt það fyrir leikinn, en að öllum líkindum var það ekki þannig,“ sagði Óskar að lokum. Íslenski boltinn Besta deild karla Breiðablik KR Mest lesið Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi Íslenski boltinn „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ Íslenski boltinn Tuchel hissa á niðurbrotnum Maguire Fótbolti Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Íslenski boltinn Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Enski boltinn Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Íslenski boltinn Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum Íslenski boltinn Enski HM-hópurinn: Tuchel skilur stórstjörnur eftir heima Fótbolti Chelsea-goðsögn leggur skóna á hilluna Fótbolti Dagur orðaður við stórlið en kapallinn langur Handbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi „Ef vængirnir eru úr vaxi þá bráðna þeir“ Skilur pirring stuðningsmanna út í fyrirliðann „Við réðum ekkert við þá“ „Hefðum getað skorað fleiri“ „Ánægður með þá sem komu inn í liðið“ „Mér fannst vanta upp á orkustigið“ Sara Björk kveður Sádi-Arabíu „Þetta small saman í kvöld“ Afturelding við hlið Þróttar á toppnum eftir mikinn markaleik „Sérstaklega sætt að vinna hér á KA vellinum“ Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Brynjar Ingi með annan fótinn niður í þriðju deild Víkingur R. - FH | Markaveisla í Víkinni Viktor Bjarki dregur sig úr landsliðshópnum María lagði upp í langþráðum sigri Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum KA - Valur 0-1 | Valsmenn stöðvuðu sigurgöngu KA Þakkaði ekki Manchester United fyrir að vera í HM-hóp Chelsea-goðsögn leggur skóna á hilluna Mamma Maguire fylltist viðbjóði Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Sjáðu glæsimörk Gíslanna og endurkomu Eyjamanna Svona verður lokaumferðin í enska boltanum á Sýn Sport Tuchel hissa á niðurbrotnum Maguire City staðfestir brotthvarf Guardiola: „Hefur verið svo f-ing gaman“ Staðfesta samning við Carrick: „Það er eitthvað töfrandi við Man. Utd“ Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Noregskonungur opinberaði HM-hópinn Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Sjá meira