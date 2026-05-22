„Við réðum ekkert við þá“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 22. maí 2026 21:58 Jóhannes Karl Guðjónsson hefur ekki stýrt FH til sigurs í Bestu deildinni. Vísir / Hulda Margrét „Erfitt að kyngja þessari niðurstöðu, 5-0, en auðvitað eru Víkingarnir með hörku lið,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, eftir stórt tap gegn Íslandsmeisturum Víkings í Víkinni. Lokatölur 5-0 fyrir heimamönnum þar sem gestirnir voru einum færri nánast allan síðari hálfleikinn. Jóhannes Karl sá nokkra jákvæða punkta í fyrri hálfleiknum en gæði Víkingsliðsins var hans mönnum ofviða. „Við áttum nokkrar ágætis stöður í fyrri hálfleik og sköpuðum okkur smá, náðum að spila í gegnum fyrstu pressuna hjá þeim og bjuggum til ágætis stöður sérstaklega úti hægra megin hjá okkur þar sem Gils og Arngrímur voru að komast í ágætis stöður. Við fengum tvö til þrjú færi í fyrri hálfleik og þeir refsuðu okkur með gríðarlegum gæðum. Aukaspyrna hjá Gylfa, skot hjá Gylfa, erfitt fyrir okkur að eiga við þessar fyrirgjafir frá þeim þar sem þeir manna teiginn gríðarlega vel. Tvö núll kannski sanngjörn staða í hálfleik en við hefðum alveg kannski getað skorað eitt mark, ég veit það ekki.“ Síðari hálfleikurinn var mun strembnari fyrir gestina. „En svo að missa mann snemma í síðari hálfleik og svo setja þeir fljótlega þriðja markið, þetta var bara orðið virkilega erfitt. Svo ganga Víkingarnir bara á lagið og hörku góðir að halda boltanum og velja sér augnablik til þess að spila í gegnum okkur og út fyrir okkur og taka hlaup aftur fyrir okkur. Við réðum ekkert við þá í seinni hálfleik og við réðum ekkert við þá tíu á móti ellefu.“ Sverrir Páll fékk rautt spjald Sverri Páll Hjaltested fékk rautt spjald snemma í síðari hálfleik fyrir glæfralega tæklingu aftan frá aftarlega á vellinum. Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, dómari, var ekki lengi að lyfta rauða spjaldinu upp eftir tæklingu Sverris Páls. En hvað fannst Jóhannesi Karli um atvikið? „Ég veit það ekki, verð að treysta dómara leiksins fyrir því. Mér fannst enginn vera að biðja um það. Ég ætla ekki að vera tjá mig um þetta rauða spjald, dómari leiksins hlýtur bara að hafa rétt fyrir sér í því.“ Enn án sigurs FH eru enn án sigurs, með tvö stig í næst neðsta sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Þór, þegar átta umferðum er lokið. Aðspurður hvernig FH-ingar ætli sér að spyrna sér frá botninum, þá hafði Jóhannes Karl þetta að segja. „Við höldum áfram að leggja okkur fram. Við höldum áfram að reyna að vera samheldnara og þéttara lið. Við höfum alveg talað um það áður að í svona mótlæti og erfiðleikum þá kemur í ljós úr hverju menn eru gerðir. Það er alveg nokkuð ljóst að við þurfum að standa saman og vera þéttir sem leikmannahópur og allt teymið í kringum liðið. Það er vika í næsta leik í Krikanum á móti Skagamönnum. Við verðum að skilja þetta eftir hérna og taka með okkur það jákvæða. Við verðum fyrst og fremst að standa saman,“ sagði Jóhannes Karl að lokum. Besta deild karla FH Víkingur Reykjavík Mest lesið Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi Íslenski boltinn „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ Íslenski boltinn Tuchel hissa á niðurbrotnum Maguire Fótbolti Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Íslenski boltinn Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Enski boltinn Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Íslenski boltinn Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum Íslenski boltinn Enski HM-hópurinn: Tuchel skilur stórstjörnur eftir heima Fótbolti Chelsea-goðsögn leggur skóna á hilluna Fótbolti Dagur orðaður við stórlið en kapallinn langur Handbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi „Við réðum ekkert við þá“ „Þetta small saman í kvöld“ Afturelding við hlið Þróttar á toppnum eftir mikinn markaleik „Sérstaklega sætt að vinna hér á KA vellinum“ Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Víkingur R. - FH | Markaveisla í Víkinni Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum KA - Valur 0-1 | Valsmenn stöðvuðu sigurgöngu KA Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Sjáðu glæsimörk Gíslanna og endurkomu Eyjamanna „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ „Leið aldrei eins og við værum að sigla þessu heim“ Fékk að vita af skiptunum klukkan tvö í gær Úlfur Ágúst sleit liðband ÍA – ÍBV 2-2 | Frábær endurkoma Eyjamanna í jafntefli á Skaganum Sláarkeppni milli Þórdísar og Mistar Sáttur eftir skrýtna daga: „Auðvitað er þetta truflandi“ „Sérstaklega þegar þjálfarinn er ekki uppbyggilegri en þetta“ Sjáðu öll mörkin: Hrafnhildur Ása og Sigríður í ham ÍA fékk að kaupa markvörð og Jón Sölvi snýr aftur „Við erum í nútímalýðræðisfélagi“ „Hefðu átt að vera stærri úrslit“ Grindavík/Njarðvík - Stjarnan 1-1 | Afmælisbarnið Ingibjörg bjargaði stigi fyrir Stjörnuna Víkingur R. - Þróttur R. 1-4 | Sigríður á skotskónum í öruggum sigri Þór/KA - Breiðablik 1-3 | Blikar styrktu stöðu sína á toppnum Valur - Fram 0-0 | Bragðlaus leikur á Hlíðarenda FH – ÍBV 3-0 | FH stöðvaði sigurgöngu nýliðanna Fyrirliði FH sleit krossband Sleit krossband, reif liðþófa og hlaut beinmar Sjá meira