Valsmenn gerðu góða ferð norður og báru sigur úr býtum gegn KA á Greifavellinum í áttundu umferð Bestu deildar karla.
Albin Skoglund skoraði eina mark leiksins seint í fyrri hálfleik og 1-0 sigur gestanna niðurstaðan.
Jakob Franz Pálsson, leikmaður Vals, kom inn á eftir aðeins tíu mínútna leik eftir meiðsli Orra Sigurðar Ómarsson og átti góðan leik í hjarta varnarinnar.
Jakob er uppalinn Þórsari og leiddist ekki að vinna nágrannana á Brekkunni í kvöld.
„Mjög vel, bara geggjað. Alltaf gaman að koma norður og spila en sérstaklega sætt að vinna hér á KA vellinum.“
Hvernig fannst þér leikurinn spilast?
„Byrjum ágætlega, hleypum þeim síðan aðeins í leikinn og leyfum þeim að spila boltanum og missum hann klaufalega hérna nokkrum sinnum. Fáum síðan þetta mark og kemur smá kraftur í okkur og höldum boltanum eftir það og fannst við bara sigla þessu eiginlega í seinni hálfleiknum, það var bara svolítið svoleiðis.“
KA hélt meira í boltann, sérstaklega í fyrri hálfleik, á meðan Valsarar sóttu hratt og gekk erfiðlega að halda boltanum innan liðsins í langan tíma.
„Þeir gera ágætlega með að halda boltanum og þegar við vinnum hann þá erum við bara að missa boltann hér og þar. Hefðum getað gert betur með boltann en eins og ég segi við siglum þessu bara heim. Það var ekki mikið af færum hérna í seinni sem þeir fá til að jafna og já bara sáttur með sigurinn.“
Umræðan um Valsliðið hefur verið allskonar það sem af er tímabili og oft á tíðum neikvæð. Valur situr í fimmta sæti með 15 stig eftir átta umferðir.Jakob segir umræðuna lítið fá á hópinn.
„Bara eins og það er. Það er ekkert að bögga okkur. Við höldum áfram að spila og reyna sækja úrslit, það er ekkert annað hægt.“
Valsmenn mæta KR á Meistaravöllum í næsta leik þar sem Valsmenn eiga harma að hefna eftir 4-1 tap á heimavelli í fyrir viðureign liðanna.
„Bara geggjað, vonandi sem flestir sem mæta eins og í fyrri leiknum þótt úrslitin hafi ekki verið eins og við vildum hafa þau en bara mjög spenntur að fá að spila þann leik“, sagði Jakob að lokum.