Sara Björk kveður Sádi-Arabíu Ágúst Orri Arnarson skrifar 22. maí 2026 21:42 Hvað tekur næst við hjá Söru Björk Gunnarsdóttur? Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images Sara Björk Gunnarsdóttir hefur ákveðið að láta gott heita eftir tvö tímabil í sádiarabíska boltanum. Sara greinir frá því á færslu á Instagram að tími hennar hjá Al Qadsiah sé kominn á enda. Hún hefur verið leikmaður síðan hún kom frá Juventus árið 2024 en áður spilaði Sara með Lyon, Wolsburg og Rosengard meðal annars. Á Íslandi hefur Sara spilað með uppeldisfélaginu Haukum og Breiðabliki en hún var orðuð við heimkomu fyrr á árinu. Eiginmaður hennar, Árni Vilhjálmsson, hefur einnig verið sterklega orðaður við endurkomu til Breiðabliks. „Tveggja ára dvöl í Sádí-Arabíu er nú lokið og þvílík mögnuð reynsla sem það var,“ skrifar Sara á Instagram. View this post on Instagram „Markmið liðsins gengu ekki alveg eftir en það þýðir ekki að liðið hafi ekki vaxið og lært mikið á þessum tímabilum. Persónulega er ég svo stolt af liðinu og stelpunum. Vöxturinn á svo stuttum tíma var ótrúlegur og stelpurnar munu bara verða betri og betri.Fyrir fjölskylduna okkar var svo gott að fá okkar eigin sýn á nýtt land og ólíka menningu sem við vorum ekki vön.Ég og Árni mynduðum svo ótrúlega sterk tengsl við margar fjölskyldur í gegnum Ragnar og í gegnum liðin okkar sem við munum sakna mikið. Fólk sem varð að vinum og þýðir mikið fyrir okkur!Þetta er bless í bili en við munum svo sannarlega koma aftur í heimsókn einn daginn,“ skrifaði Sara einnig. Sádiarabíski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi Íslenski boltinn „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ Íslenski boltinn Tuchel hissa á niðurbrotnum Maguire Fótbolti Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Íslenski boltinn Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Enski boltinn Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Íslenski boltinn Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum Íslenski boltinn Enski HM-hópurinn: Tuchel skilur stórstjörnur eftir heima Fótbolti Chelsea-goðsögn leggur skóna á hilluna Fótbolti Dagur orðaður við stórlið en kapallinn langur Handbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi „Ef vængirnir eru úr vaxi þá bráðna þeir“ Skilur pirring stuðningsmanna út í fyrirliðann „Við réðum ekkert við þá“ „Hefðum getað skorað fleiri“ „Ánægður með þá sem komu inn í liðið“ „Mér fannst vanta upp á orkustigið“ Sara Björk kveður Sádi-Arabíu „Þetta small saman í kvöld“ Afturelding við hlið Þróttar á toppnum eftir mikinn markaleik „Sérstaklega sætt að vinna hér á KA vellinum“ Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Brynjar Ingi með annan fótinn niður í þriðju deild Víkingur R. - FH | Markaveisla í Víkinni Viktor Bjarki dregur sig úr landsliðshópnum María lagði upp í langþráðum sigri Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum KA - Valur 0-1 | Valsmenn stöðvuðu sigurgöngu KA Þakkaði ekki Manchester United fyrir að vera í HM-hóp Chelsea-goðsögn leggur skóna á hilluna Mamma Maguire fylltist viðbjóði Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Sjáðu glæsimörk Gíslanna og endurkomu Eyjamanna Svona verður lokaumferðin í enska boltanum á Sýn Sport Tuchel hissa á niðurbrotnum Maguire City staðfestir brotthvarf Guardiola: „Hefur verið svo f-ing gaman“ Staðfesta samning við Carrick: „Það er eitthvað töfrandi við Man. Utd“ Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Noregskonungur opinberaði HM-hópinn Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Sjá meira