Sara Björk kveður Sádi-Arabíu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hvað tekur næst við hjá Söru Björk Gunnarsdóttur? 
Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Sara Björk Gunnarsdóttir hefur ákveðið að láta gott heita eftir tvö tímabil í sádiarabíska boltanum.

Sara greinir frá því á færslu á Instagram að tími hennar hjá Al Qadsiah sé kominn á enda.

Hún hefur verið leikmaður síðan hún kom frá Juventus árið 2024 en áður spilaði Sara með Lyon, Wolsburg og Rosengard meðal annars.

Á Íslandi hefur Sara spilað með uppeldisfélaginu Haukum og Breiðabliki en hún var orðuð við heimkomu fyrr á árinu.

Eiginmaður hennar, Árni Vilhjálmsson, hefur einnig verið sterklega orðaður við endurkomu til Breiðabliks.

„Tveggja ára dvöl í Sádí-Arabíu er nú lokið og þvílík mögnuð reynsla sem það var,“ skrifar Sara á Instagram.

„Markmið liðsins gengu ekki alveg eftir en það þýðir ekki að liðið hafi ekki vaxið og lært mikið á þessum tímabilum. Persónulega er ég svo stolt af liðinu og stelpunum. Vöxturinn á svo stuttum tíma var ótrúlegur og stelpurnar munu bara verða betri og betri.

Fyrir fjölskylduna okkar var svo gott að fá okkar eigin sýn á nýtt land og ólíka menningu sem við vorum ekki vön.

Ég og Árni mynduðum svo ótrúlega sterk tengsl við margar fjölskyldur í gegnum Ragnar og í gegnum liðin okkar sem við munum sakna mikið. Fólk sem varð að vinum og þýðir mikið fyrir okkur!

Þetta er bless í bili en við munum svo sannarlega koma aftur í heimsókn einn daginn,“ skrifaði Sara einnig.

