Fótbolti

Viktor Bjarki dregur sig úr landsliðshópnum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Viktor Bjarki Daðason hefði spilað sinn fyrsta A-landsleik gegn Japan en þarf að bíða lengur eftir frumrauninni.

Viktor Bjarki Daðason hefur dregið sig úr landsliðshópi karla fyrir komandi æfingaleik gegn Japan vegna meiðsla. Ísak Snær Þorvaldsson hefur verið kallaður inn í hópinn í hans stað.

KSÍ tilkynnir um breytingu á miðlum sambandsins en Viktor Bjarki fór meiddur af velli í fyrri hálfleik í leik FC Kaupmannahafnar gegn Bröndby í gærkvöld.

Ísak Snær er leikmaður Lyngby í Danmörku og á að baki sex A-landsleiki á sínum ferli.

Viktor Bjarki hefði spilað sinn fyrsta A-landsleik á ferlinum gegn Japan þann 31. maí en þessi ungi og efnilegi framherji þarf að bíða lengur eftir frumrauninni.

Hann hefur slegið í gegn hjá FC Kaupmannahöfn á tímabilinu og náði sérstaklega góðum árangri í Meistaradeildinni.

Viktor hefur hins vegar glímt við meiðsli í kálfa að undanförnu og fékk annað högg í leiknum gegn Bröndby í gær.

Framundan eru tveir æfingaleikir hjá íslenska landsliðinu, gegn Japan þann 31. maí og gegn Argentínu þann 9. júní. 

Arnar Gunnlaugsson valdi tvo landsliðshópa fyrir leikina tvo. Viktor Bjarki var aðeins valinn í hópinn gegn Japan og Ísak Snær mun taka hans stað. 

 

Hópurinn gegn Japan (31. maí):

  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 21 leikur
  • Ögmundur Kristinsson - Valur - 19 leikir
  • Alfons Sampsted - Go Ahead Eagles - 23 leikir
  • Dagur Dan Þórhallsson - CF Montreal - 8 leikir
  • Hjörtur Hermannsson - Volos F.C. - 30 leikir, 1 mark
  • Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F.C. - 66 leikir, 4 mörk
  • Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 29 leikir
  • Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 52 leikir, 2 mörk
  • Logi Tómasson - Samsunspor - 14 leikir, 1 mark
  • Willum Þór Willumsson - NEC Nijmegen - 18 leikir
  • Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa S.K. - 12 leikir
  • Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan - 2 leikir
  • Aron Einar Gunnarsson - Al-Gharafa - 108 leikir, 5 mörk
  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 29 leikir, 2 mörk
  • Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 11 leikir, 2 mörk
  • Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 9 leikir, 1 mark
  • Stefán Ingi Sigurðarson - Go Ahead Eagles
  • Viktor Bjarki Daðason - FC Köbenhavn (Ekki með vegna meiðsla)
  • Benoný Breki Andrésson - Stockport County F.C.
  • Ísak Snær Þorvaldsson - Lyngby Boldklub

Hópurinn gegn Argentínu (9. júní):

  • Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 14 leikir
  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 21 leikur
  • Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 3 leikir
  • Guðlaugur Victor Pálsson - Horsens - 57 leikir, 5 mörk
  • Dagur Dan Þórhallsson - CF Montreal - 8 leikir
  • Hjörtur Hermannsson - Volos F.C. - 30 leikir, 1 mark
  • Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 52 leikir, 2 mörk
  • Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 29 leikir
  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 29 leikir, 2 mörk
  • Logi Tómasson - Samsunspor - 14 leikir, 1 mark
  • Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa - 12 leikir
  • Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 30 leikir, 3 mörk
  • Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan - 2 leikir
  • Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 36 leikir, 1 mark
  • Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 43 leikir, 6 mörk
  • Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R. - 85 leikir, 28 mörk
  • Kristall Máni Ingason - SK Brann - 8 leikir
  • Arnór Sigurðsson - Malmö FF - 35 leikir, 2 mörk
  • Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 11 leikir, 2 mörk
  • Jón Dagur Þorsteinsson - SK Brann - 54 leikir, 6 mörk
  • Albert Guðmundsson - ACF Fiorentina - 46 leikir, 14 mörk
  • Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 17 leikir, 9 mörk
  • Daníel Tristan Guðjohnsen - Malmö FF - 5 leikir
