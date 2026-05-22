Viktor Bjarki dregur sig úr landsliðshópnum

Viktor Bjarki Daðason hefur dregið sig úr landsliðshópi karla fyrir komandi æfingaleik gegn Japan vegna meiðsla. Ísak Snær Þorvaldsson hefur verið kallaður inn í hópinn í hans stað.
KSÍ tilkynnir um breytingu á miðlum sambandsins en Viktor Bjarki fór meiddur af velli í fyrri hálfleik í leik FC Kaupmannahafnar gegn Bröndby í gærkvöld.
Ísak Snær er leikmaður Lyngby í Danmörku og á að baki sex A-landsleiki á sínum ferli.
Viktor Bjarki hefði spilað sinn fyrsta A-landsleik á ferlinum gegn Japan þann 31. maí en þessi ungi og efnilegi framherji þarf að bíða lengur eftir frumrauninni.
Hann hefur slegið í gegn hjá FC Kaupmannahöfn á tímabilinu og náði sérstaklega góðum árangri í Meistaradeildinni.
Viktor hefur hins vegar glímt við meiðsli í kálfa að undanförnu og fékk annað högg í leiknum gegn Bröndby í gær.
Framundan eru tveir æfingaleikir hjá íslenska landsliðinu, gegn Japan þann 31. maí og gegn Argentínu þann 9. júní.
Arnar Gunnlaugsson valdi tvo landsliðshópa fyrir leikina tvo. Viktor Bjarki var aðeins valinn í hópinn gegn Japan og Ísak Snær mun taka hans stað.
Hópurinn gegn Japan (31. maí):
Hópurinn gegn Argentínu (9. júní):