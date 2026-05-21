Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 21. maí 2026 12:31 Hildur boðar borgarstjórnarflokk Sjálfstæðisflokks á sinn fund í dag í fyrsta skipti eftir sveitarstjórnarkosningarnar. Vísir/Vilhelm Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík mun boða borgarfulltrúa flokksins á fund sinn í dag til skrafs og ráðagerða. Það er í fyrsta skipti eftir úrslit sveitarstjórnarkosninganna sem oddvitinn hittir fulltrúana formlega. Sjálfstæðisflokkurinn fékk níu borgarfulltrúa kjörna í sveitarstjórnarkosningunum eða þrjá fleiri en í síðustu kosningum. Ekki er ósennilegt að von sé á fleiri tíðindum í dag eða á morgun. Borgarfulltrúar síðasta kjörtímabils sitja nú á sínum síðasta borgarráðsfundi sem hófst í morgun en slíkir fundir eru venju samkvæmt á fimmtudögum. Síðasti fundur borgarráðsVísir/Vilhelm Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins hefur gefið út að nýr meirihluti verði kynntur fyrir 3. júní. Hún hitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar á tveggja tíma hádegisfundi í Hannesarholti í gær en gaf ekkert upp um framhaldið eftir þann fund. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu mun Hildur boða borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins formlega á sinn fund í dag í fyrsta skipti eftir sveitarstjórnarkosningarnar þá fyrst og fremst til skrafs og ráðagerða. Alls hlutu níu manns á lista flokksins kjör í sveitarstjórnarkosningunum um helgina. Hildur sagði mikilvægt í gær að Reykjavík fái öflugan meirihluta. Ekki er ósennilegt að Hildur sé á fundinum í dag að bera undir sitt fólk sjónarmið sín um meirihlutaviðræður og ákvörðun muni svo liggja fyrir í dag eða á morgun. Tveir kostir teljast líklegastir, tveggja flokka meirihluti með Miðflokki eða meirihluti með Viðreisn og Framsókn. Jafnvel kemur til greina að mynda þrettán manna meirihluta með Miðflokki og Framsókn. Björg útilokaði samstarf með Miðflokknum í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Hún staðfesti það aftur við fréttastofu í gær. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Mest lesið Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Innlent Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Innlent Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Innlent Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Innlent Ísland sé orðið dýrasta land í heimi Innlent Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Innlent Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Innlent Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Innlent Árni skólameistari heldur embættinu Innlent Enginn heima þegar kettirnir kveiktu í eldhúsinu Innlent Fleiri fréttir Inga skipar nýjan skólameistara Borgarholtsskóla Hræðileg umgengni á golfvellinum í Hveragerði Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Ísland dýrast í heimi og nýr meirihluti kynntur fyrir norðan Ísland sé orðið dýrasta land í heimi „Getum við þá hætt að tala um rafvarnarvopn?“ Árni skólameistari heldur embættinu Skipuð rektor MH fyrst kvenna Lokatölur í Mýrdalshreppi: Nýr listi með flest atkvæði Tvær sóttu um stöðu skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja Halla og Björn á ferð um Suðurland í dag Eldur kom upp í vélarúmi báts Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Guðbjörg með flest atkvæði og flestir vilja sameinast Stykkishólmi Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Ein breyting í sveitarstjórn Kaldrananeshrepps Snekkjueigandinn stefnir íslenska ríkinu Ríflega helmingur orðið fyrir kynferðislegri áreitni í vinnunni Meirihlutasamstarf í höfn í Reykjanesbæ Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Sjálfstæðisflokkurinn enn á flugi Maðurinn sem var beittur rafbyssu fluttur með sjúkraflugi til Noregs Klemmdist undir rútu Ekki talin vanhæf og fær að vera skiptastjóri „Er forsætisráðherra ánægð með hagstjórnina?“ Hafna kröfu um lokuð réttarhöld Enginn heima þegar kettirnir kveiktu í eldhúsinu Sjá meira