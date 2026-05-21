Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Hildur boðar borgarstjórnarflokk Sjálfstæðisflokks á sinn fund í dag í fyrsta skipti eftir sveitarstjórnarkosningarnar.
Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík mun boða  borgarfulltrúa flokksins á fund sinn í dag til skrafs og ráðagerða. Það er í fyrsta skipti eftir úrslit sveitarstjórnarkosninganna sem oddvitinn hittir fulltrúana formlega. Sjálfstæðisflokkurinn fékk níu borgarfulltrúa kjörna í sveitarstjórnarkosningunum eða þrjá fleiri en í síðustu kosningum. Ekki er ósennilegt að von sé á fleiri tíðindum í dag eða á morgun. 

 Borgarfulltrúar síðasta kjörtímabils sitja nú á sínum síðasta borgarráðsfundi sem hófst í morgun en slíkir fundir eru venju samkvæmt á fimmtudögum. 

Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins hefur gefið út að nýr meirihluti verði kynntur fyrir 3. júní. Hún hitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar á tveggja tíma hádegisfundi í Hannesarholti í gær en gaf ekkert upp um framhaldið eftir þann fund. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu mun Hildur boða borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins formlega á sinn fund í dag í fyrsta skipti eftir sveitarstjórnarkosningarnar þá fyrst og fremst til skrafs og ráðagerða.  Alls hlutu níu manns á lista flokksins kjör í sveitarstjórnarkosningunum um helgina. Hildur sagði mikilvægt í gær að Reykjavík fái öflugan meirihluta. Ekki er ósennilegt að Hildur sé á fundinum í dag að bera undir sitt fólk sjónarmið sín  um meirihlutaviðræður og ákvörðun muni svo liggja fyrir í dag eða á morgun. 

Tveir kostir teljast líklegastir, tveggja flokka meirihluti með Miðflokki eða meirihluti með Viðreisn og Framsókn. Jafnvel kemur til greina að mynda þrettán manna meirihluta með Miðflokki og Framsókn. Björg útilokaði samstarf með Miðflokknum í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Hún staðfesti það aftur við fréttastofu í gær. 

