Guðjón Reykdal Óskarsson, doktor í líf- og læknavísindum og starfsmaður Íslenskrar erfðagreiningar, er látinn, 35 ára að aldri. Hann varð bráðkvaddur síðastliðinn mánudag.
Greint er frá andlátinu í Morgunblaðinu í morgun.
Guðjón fæddist í Falun í Svíþjóð 1. maí árið 1991. Hann lauk stúdentsprófi af náttúrufræðibraut Fjölbrautaskólans á Suðurlandi árið 2010, þar sem hann var dúx skólans.
Árið 2014 lauk Guðjón BS-gráðu í lyfjafræði frá Háskóla Íslands og MS-gráðu í lyfjafræði árið 2016. Samhliða doktorsnámi starfaði Guðjón hjá Íslenskri erfðagreiningu frá haustinu 2016. Hann varði doktorsritgerð sína í október 2021, en heiti hennar var Mat á áhrifum sjaldgæfra erfðabreytileika í víðtækum erfðamengisleitunum á blóðhag. Guðjón lauk auk þess meistaraprófi í hagnýtri siðfræði síðasta vor.
Í æviágripum Guðjóns sem birtust í Morgunblaðinu kemur fram að hann hafi fæðst með Duchenne-vöðvarýrnunarsjúkdóminn en aldrei litið á sig sem sjúkling. Hann hafi alla tíð verið kraftmikill og áhugasamur og viljað leggja sitt af mörkum þar sem hann skrifaði meðal annars greinar um sjúkdóminn.
Foreldrar hans eru Óskar S. Reykdalsson heilsugæslulæknir og Bryndís Guðjónsdóttir framhaldsskólakennari og systur Margrét Dís barnataugalæknir, Sigríður Erla augnlæknir og Guðrún Nína lungnalæknir.