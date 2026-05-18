Sótthreinsað hantaveiruskip væntanlegt til Íslands Kjartan Kjartansson skrifar 18. maí 2026 09:31 MV Hondius á leið til hafnar í Rotterdam í morgun. AP/Patrick Post Skemmtiferðaskipið MV Hondius er komið til hafnar í Rotterdam í Hollandi þar sem til stendur að sótthreinsa það. Útgerð skipsins stefnir enn á að senda það í norðurslóðaferð í til Íslands í þessum mánuði. Tuttugu og fimm manna áhöfn og tveir læknar voru um borð í skipinu þegar það kom til hafnarborgarinnar Rotterdam í morgun. Áhöfnin er nú í sóttkví. Farþegunum hafði þegar verið komið frá borði á Kanaríeyjum á dögunum og þeir fluttir til síns heima. Ræstitæknar í hvítum sóttvarnarklæðum gengu um borð í skipið í morgun. Skipið verður sótthreinsað í samræmi við hollenska lýðheilsuleiðbeiningar. Heilbrigðisstarfsmenn munu svo kanna skipið áður en því verður veitt heimild til þess að sigla með ferþega á ný. Útgerðarfélag skipsins segist ekki sjá fyrir sér neinar breytingar á siglingaáætlun þess. AP-fréttastofan segir að Hondius eiga að sigla frá Íslandi í lok þessa mánaðar. Á vefsíðu Oceanwide Expeditions, útgerðar Hondius, þar sem norðurslóðasiglingar hennar eru auglýstar er MV Hondius skráð á ferðir til Íslands og Svalbarða. Þar virðist skipið eiga að leggja upp frá Keflavík og koma við í Ísafjarðardjúpi og Eyjafirði. Hantaveirusmit um borð í MV Hondius Heilbrigðismál Holland Mest lesið Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Innlent Árni Tómas Ragnarsson er látinn Innlent „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Innlent Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð Innlent Lásu upp rangar lokatölur í Reykjavík Innlent Rúmlega þúsund strikuðu yfir Heiðu Innlent Vill að lýst verði yfir neyðarástandi Innlent „Annars verður ekkert eftir af þeim“ Erlent Óvæntur ríkisstjórnarfundur í dag Innlent „Aldrei verið sammála um stjórnmál“ Innlent Fleiri fréttir Sótthreinsað hantaveiruskip væntanlegt til Íslands Lýsa yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldursins Lammy segir ekkert fararsnið á Starmer Mesti fjöldi aftaka á heimsvísu í 44 ár Segir Taívani ekki vilja átök en þeir muni ekki gefa eftir „Annars verður ekkert eftir af þeim“ Streeting vill formannsstólinn og aftur inn í Evrópusambandið Bíl ekið á hóp manna í Modena Felldu næstæðsta ISIS-liða heims: „Hélt að hann gæti falið sig í Afríku“ Skoða að gefa bandamönnum Trumps tvö hundruð milljarða Stefnir í enn ein réttarhöldin gegn Weinstein Nýr ebólufaraldur í Austur-Kongó Trump um Xi og Taívan: „Hann vill ekki sjá baráttu um sjálfstæði“ Engir flökkudrónar fundist í Finnlandi Fólki sagt að halda sig inni vegna óþekkts dróna við Helsinki Segir fimm milljóna punda gjöf „verðlaun“ fyrir Brexit Saka tóbaksfyrirtæki um að halda nikótínpúðum að börnum Hrópuðu „megi þorp ykkar brenna“ og „Gasa er grafreitur“ Streeting segir af sér úr ríkisstjórn Starmer Varaði Trump við átökum vegna Taívan Sakfellingu Murdaughs snúið við og stefnir í ný réttarhöld Úkraínskir drónaflugmenn „rústuðu“ Svíum Hafa lofað Pútín að ná Donbas í sumar Streeting sagður munu skora Starmer á hólm í vikunni Trump fer til Kína: „Við erum tvö stórveldi“ Skaut á bíla af handahófi með riffli PCOS verður PMOS: Fjölblöðrueggjastokkaheilkenni ei meir Frakki lífshættulega veikur af hantaveirunni Skuggaskip sem sökk bar mögulega kjarnakljúfa handa Kim Hafa gert leynilegar árásir í Íran Sjá meira