Sótt­hreinsað hantaveiruskip væntan­legt til Ís­lands

Kjartan Kjartansson skrifar
MV Hondius á leið til hafnar í Rotterdam í morgun. AP/Patrick Post

Skemmtiferðaskipið MV Hondius er komið til hafnar í Rotterdam í Hollandi þar sem til stendur að sótthreinsa það. Útgerð skipsins stefnir enn á að senda það í norðurslóðaferð í til Íslands í þessum mánuði.

Tuttugu og fimm manna áhöfn og tveir læknar voru um borð í skipinu þegar það kom til hafnarborgarinnar Rotterdam í morgun. Áhöfnin er nú í sóttkví. Farþegunum hafði þegar verið komið frá borði á Kanaríeyjum á dögunum og þeir fluttir til síns heima.

Ræstitæknar í hvítum sóttvarnarklæðum gengu um borð í skipið í morgun. Skipið verður sótthreinsað í samræmi við hollenska lýðheilsuleiðbeiningar. Heilbrigðisstarfsmenn munu svo kanna skipið áður en því verður veitt heimild til þess að sigla með ferþega á ný. 

Útgerðarfélag skipsins segist ekki sjá fyrir sér neinar breytingar á siglingaáætlun þess. AP-fréttastofan segir að Hondius eiga að sigla frá Íslandi í lok þessa mánaðar.

Á vefsíðu Oceanwide Expeditions, útgerðar Hondius, þar sem norðurslóðasiglingar hennar eru auglýstar er MV Hondius skráð á ferðir til Íslands og Svalbarða. Þar virðist skipið eiga að leggja upp frá Keflavík og koma við í Ísafjarðardjúpi og Eyjafirði.

