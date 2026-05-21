Hræðileg umgengni á golfvellinum í Hveragerði Jakob Bjarnar skrifar 21. maí 2026 12:59 Íslenska landsliðið í fótbolta spilar golf á Korpunni. Mikla fjölgun meðal kylfinga má meðal annars rekja til þess að vinsældir íþróttarinnar hafa rokið upp meðal ungra karlmanna. Þar skiptir YouTube-golf miklu máli svo sem rás Brysons DeChambeau sem nýtur mikilla vinsælda. vísir/vilhelm Einar Lyng Hjaltason er rekstraraðili golfvallarins í Hveragerði og honum féllust hreinlega hendur í gær og var kominn á fremsta hlunn með að loka vellinum. Svo slæm var umgengnin. „Umgengnin er orðin skuggalega léleg. Það er lítið sem ekkert rakað í glompum, flatirnar eru eins og gatasigti og völlurinn allur í kylfuförum. Það eru tofusneplar á víð og dreif. Mér féllust hendur,“ segir Einar en hann hefur verið rekstarstjóri Golfvallarins í Hveragerði nú í tíu ár. Þegar Vísir heyrði í honum stóð hann í ströngu og meðan á samtalinu stóð birtist laus hestur sem hljóp inn á völlinn og spændi upp 2. flöt. Það telst nú grund í aðgerð. Einar fórnar höndum. Flatirnar eins og gatasigti og dósir út um allt Golfsprengingin sem hefur staðið yfir undanfarin fimm ár eða svo er sannarlega farin að koma í bakið á þeim sem standa í rekstri golfvalla. Golfforystan hefur rekið stanslausan áróður fyrir því að nú eigi allir að koma í golfið en lítið hefur farið fyrir fyrirhyggjusemi. Einar opnaði völlinn á mánudaginn fyrir viku. Þar áður var völlurinn opinn fyrir félagsmenn eingöngu í tvær vikur og Einar segir muninn sláandi. Einar Lyng segir stóra hópa sem nú koma inn á vellina ekki hafa fengið nokkra tilsögn í umgengni; flatirnar eru eins og gatasigti, torfusneplar á brautum og fáum ef nokkrum dettur í hug að raka glompur. Víða erlendis verða menn að sýna fram á að þeir hafi lágmarksskiling á golfíþróttinni, svo sem að hafa vallargaffal á sér, áðu en þeim er hleypt út á völl.vísir/aðsend „Það var fullt hjá mér í gær, tvö hundruð manns,“ segir Einar sem rekur hina hroðalegu umgengni til þess að engin tilsögn er í boði fyrir nýliða innan hreyfingarinnar, engar hömlur. Margir klúbbar bjóðupp á ódýra aðild að kerfinu en engin tilsögn er áskilin. „Þetta er ekki bara svona hér,“ segir Einar sem vitaskuld er í sambandi við kollega sína í golfklúbbum víðs vegar í nágrenni við höfuðborgarsvæðið sem eru nú að taka affallið. Og þeim ber flestum saman: Virðing þeirra sem mæta nú til leiks er ekki mikil á mörgum bæjum. Ekki bara eru flatirnar illa leiknar, brautir í slæmu ásigkomulagi og rakstur á sandgryfjum heyrir til undantekninga, heldur hendir fólk dósum og drasli hvar sem því sýnist. Fólki skóflað í hreyfinguna án skilyrða Einar telur að illri umgengni fólks á golfvellinum megi kenna því að alltof margir koma á völlinn til hans sem hafa ekki fengið neina tilsögn í umgengni og umhirðu golfvalla. Á Spáni, svo dæmi sé nefnt, þá þarft þú að geta sýnt fram á að þú hafir farið tíu sinnum til kennara áður en þú færð að fara út á völl. Í Svíþjóð og Noregi eru svokölluð græn kort höfð til marks um að þú hafir hlotið einhverja leiðsögn. Og svo framvegis. En á Íslandi virðast menn búnir að missa tökin. Þar skiptir ef til vill sköpum að stórir hópar ungra karlmanna flykkjast í golfið greinilega undir miklum áhrifum frá YouTube-golfi og virðast sem í eigin heimi úti á velli. „Í GR þá mæta eflaust þar til leiks 99 prósent sem eru félagsmenn. Ef ill umgengni kemur upp er tekið á því innan klúbbsins. Hjá mér voru þetta tvö hundruð manns í gær og sextíu prósent þeirra eru ekki í klúbbnum. Og það verður að segjast að þeir ganga miklu verr um en félagsmaðurinn,“ segir Einar sem stendur í ströngu. Einar Lyng stendur í ströngu. Golfsprengjan er að koma illilega í bakið á þeim sem reka velli; umgengnin er skelfileg og svo virðist sem stórir hópar séu mættir til leiks sem hafa enga tilfinningu fyrir mynd/aðsend Golfklúbbur Hveragerðis er úti í náttúrunni og Einar gengur í öll störf, hann smalar kindum, fælir ref frá tjaldinum og nú er það laust hross sem hljóp um 2. flötina. Hömlulaus golfsprengingin leggst ofan á þessi verk sem Einar þarf að sinna. „Þeir eru vissulega til sem reyna að sporna við þessu með því að gera að og laga til fyrir aðra – en þeir mega sín ekki mikils.“ Golf Golfvellir Mest lesið Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Innlent Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Innlent Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Innlent Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Innlent Ísland sé orðið dýrasta land í heimi Innlent Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Innlent Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Innlent Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Innlent Árni skólameistari heldur embættinu Innlent Enginn heima þegar kettirnir kveiktu í eldhúsinu Innlent Fleiri fréttir Inga skipar nýjan skólameistara Borgarholtsskóla Hræðileg umgengni á golfvellinum í Hveragerði Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Ísland dýrast í heimi og nýr meirihluti kynntur fyrir norðan Ísland sé orðið dýrasta land í heimi „Getum við þá hætt að tala um rafvarnarvopn?“ Árni skólameistari heldur embættinu Skipuð rektor MH fyrst kvenna Lokatölur í Mýrdalshreppi: Nýr listi með flest atkvæði Tvær sóttu um stöðu skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja Halla og Björn á ferð um Suðurland í dag Eldur kom upp í vélarúmi báts Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Guðbjörg með flest atkvæði og flestir vilja sameinast Stykkishólmi Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Ein breyting í sveitarstjórn Kaldrananeshrepps Snekkjueigandinn stefnir íslenska ríkinu Ríflega helmingur orðið fyrir kynferðislegri áreitni í vinnunni Meirihlutasamstarf í höfn í Reykjanesbæ Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Sjálfstæðisflokkurinn enn á flugi Maðurinn sem var beittur rafbyssu fluttur með sjúkraflugi til Noregs Klemmdist undir rútu Ekki talin vanhæf og fær að vera skiptastjóri „Er forsætisráðherra ánægð með hagstjórnina?“ Hafna kröfu um lokuð réttarhöld Enginn heima þegar kettirnir kveiktu í eldhúsinu Sjá meira