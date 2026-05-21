Ekkjan fór með fullnaðarsigur af hólmi í héraði Árni Sæberg skrifar 21. maí 2026 13:56 Tómas Guðbjartsson og Andemariam Beyene eftir að aðgerðina umdeildu. vísir/vilhelm Ekkja manns, sem fékk ígræddan plastbarka árið 2011 og lést þrjátíu mánuðum síðar, fór með fullnaðarsigur af hólmi í deilu við ríkið fyrir héraðsdómi í dag. Þetta segir Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Merhawit Tesfaslase, ekkju Andemariams Teklesenbet Beyene, í samtali við fréttastofu. Héraðsdómur Reykjavíkur hafi viðurkennt bótaskyldu ríkisins vegna tjóns og miska ekkjunnar og þriggja sona hjónanna. Sigurður G. Guðjónsson lögmaður. Í bakrunni er Gestur Gunnarsson lögmaður, sem gætti einnig hagsmuna ekkjunnar.Vísir/Vilhelm Enn eigi eftir að fara yfir hverjar endanlegar fjárkröfur fjölskyldunnar verði og því sé ómögulegt að skjóta á hversu háar bæturnar verða. Þá sé mögulegt að ríkið áfrýji dóminum. Fyrsta skiptið Í stefnu ekkjunnar á hendur ríkinu var rakið hvernig íslenskir læknar sendu hinn krabbameinssjúka Andemariam til Svíþjóðar í aðgerð hjá Paolo Macchiarini. Aðgerð sem átti síðar eftir að draga hann til dauða. Þetta var í fyrsta sinn sem plastbarki var græddur í manneskju. Seinna kom í ljós að Macchiarini hafði ekki fengið leyfi siðanefndar fyrir aðgerðinni og hann dæmdur til fangelsisvistar vegna aðgerðarinnar og tveggja annarra. Tómas sendi Andemariam til Macchiarinis Meðferðarlæknir Andemariam var Tómas Guðbjartsson skurðlæknir. Hann tók einnig þátt í aðgerðinni örlagaríku í Svíþjóð. Í stefnunni sagði að Tómas bæri mesta ábyrgð á því sem kallað er óforsvaranleg læknismeðferð en frá því að aðgerðin var framkvæmd og til dauðadags hefði Andemariam upplifað óbærilegar þjáningar sem og hans nánustu. Hefur fengið afsökunarbeiðni Ekkja Andemariams krafðist sem áður segir viðurkenningar á bótaskyldu ríkisins í málinu en ekki var nefnd tiltekin fjárhæð skaða- og miskabóta. Hann hefði mátt þola ómannúðlega meðferð af hálfu lækna Landspítalans og þegar brotið væri á grundvallarmannréttindum ætti að greiða hærri bætur en leiða mætti af skaðabótalögum. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekkjuna afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu um skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað hún í samráði við lögmenn sína að stefna ríkinu.