Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafa ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinn um meirihlutasamstarf í bænum vegna alvarlegs trúnaðarbrests.
Í fréttatilkynningu þess efnis frá bæjarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokks í Hafnarfirði segir að eftir Sjálfstæðisflokkur og Framsókn handsöluðu samkomulag um að eiga viðræður um áframhaldandi meirihlutasamstarf hafi komið í ljós að Framsóknarflokkurinn hefði handsalað sambærilegt samkomulag við aðra flokka í bænum. Það sé því ljóst að grundvöllur meirihlutasamstarfs flokkanna er því ekki lengur fyrir hendi.
Það sé ljóst að það verði flókið að mynda meirihluta í bænum við þær aðstæður sem upp eru komnar og mikilvægt fyrir bæjarfulltrúa í Hafnarfirði að vanda til verka.
„Sú ábyrgð hvílir á bæjarfulltrúum að mynda starfhæfan meirihluta í bænum þar sem meginmálefnin eru að tryggja traustan rekstur og áframhaldandi uppbyggingu í Hafnarfirði. Að Hafnarfjörður verði áfram í fremstu röð og besti bærinn til að búa í. Sjálfstæðisflokkurinn mun ekki láta sitt eftir liggja í þessum efnum.“