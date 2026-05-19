Stjórnvöld í Tasmaníu í Ástralíu hafa beðist afsökunar á þjófnaði á líffærum og líkamshlutum látinna einstaklinga sem átti sér stað á árunum 1966 til 1991. Líkamspartarnir voru teknir án leyfis frá fjölskyldum viðkomandi, afhentir háskóla og í sumum tilvikum sýndir opinberlega.
Málið var fyrst tekið til athugunar árið 2016, eftir að grunur vaknaði um að þrjú bein sem voru í vörslu RA Rodda-safnsins við University of Tasmania í Hobart hefðu verið tekin án samþykkis. Yfirvöld fyrirskipuðu rannsókn árið 2023 og í ljós kom að meinafræðingar höfðu á tímabili stolið líffærum og líkamshlutum eftir krufningu og fært safninu.
„Þetta er búið að vera martröð frá því að okkur var sagt frá þessu,“ hefur BBC eftir Cheryl Springfield. Bróðir hennar, David Maher, lést í bílslysi árið 1976, aðeins fjórtán ára, en það var ekki fyrr en löngu seinna sem hún var látin vita að farið hefði verið ránshendi um líkamsleifar hans.
John Santi, hvers bróðir lést í mótorhjólaslysi sama ár, sagði í samtali við Australian Associated Press að hann hefði fengið að vita það 50 árum síðar að heila bróður hans hefði verið stolið.
RA Rodda-safnið var stofnað árið 1966 og var ætlað að stuðla að kennslu og rannsóknum í meinafræði og öðrum greinum. Að minnsta kosti 177 líffæri og líkamshlutar rötuðu á safnið án heimildar aðstandenda en þau voru tekin úr sýningu árið 2018.