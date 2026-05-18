Sex kafarar látnir á Maldíveyjum

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Maldíveyjar eru vinsæll áfangastaður kafara. Tahsin Ceylan/Getty Images

Yfirvöld á Maldíveyjum hafa fundið lík fjögurra ítalskra kafara sem saknað hafði verið síðan í síðustu viku. Hópurinn var frá háskólanum í Genóa og var þar til að sinna rannsóknum. Maldíveyjar eru sjálfstætt ríki staðsett í Indlandshafi og þykja búa yfir gífurlegri náttúrufegurð. Þar á meðal eru fjölskrúðug kóralrif sem hópurinn hugðist rannsaka.

Í frétt breska ríkisútvarpins kemur fram að alls hafi þessi harmleikur dregið sex til dauða. 

Lík fimmta meðlims rannsóknarhópsins hefði fundist á fimmtudag í síðustu viku, ekki löngu eftir að leit hófst, og björgunarkafari látist á laugardaginn við leit. Sá hafi verið heimamaður. Slysið sé hið versta sinnar tegundar sem orðið hafi á Maldíveyjum. Veðuraðstæður hafi verið slæmar þegar slysið varð og gul veðurviðvörun verið í gildi á svæðinu.

Björgunaraðgerðir muni standa yfir næstu daga en líkamleifar hinna látnu hafi fundist í sextíu metra djúpum sjávarhelli. Samkvæmt upplýsingum frá ítölsku utanríkisþjónustunni séu þrjú hinna látnu staðsett í innsta hluta hellisins og þörf á auknum mannskap til að geta náð til þeirra.

