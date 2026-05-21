Sam­fylking úti­lokar Fram­sókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“

Árni Sæberg skrifar
Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingar í Hafnarfirði.

Oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði útilokar samstarf við Framsóknarflokkinn eftir að oddviti flokksins tilkynnti þremur mínútum áður en fréttatilkynning um formlegar viðræður Framsóknar og Sjálfstæðisflokks barst að ekkert yrði af samstarfi Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar.

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafa ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinn um meirihlutasamstarf í bænum vegna alvarlegs trúnaðarbrests, að því er sagði í fréttatilkynningu frá bæjarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokks í morgun.

Sléttum sólarhring áður en sú tilkynning barst tilkynntu Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknar, og Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokks, að formlegar viðræður um áframhaldandi meirihlutasamstarf væru hafnar.

Kom verulega á óvart

Hildur Rós Guðbjargardóttir, sem varð oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði eftir að Guðmundur Árni Stefánsson hætti í stjórnmálum, segir í samtali við Vísi að tilkynning Sjálfstæðismanna hafi komið henni verulega á óvart. Það hafi ekki verið eina tilkynningin sem komið hefur henni á óvart nýlega.

„Við vorum í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og vorum komin nokkuð langt í þeim þreifingum að ég hélt. Við vorum búin að hittast með öllum bæjarfulltrúum beggja og vorum beðin um að fara í baklandið og láta það virka og það ætti að fara í einhverja yfirlýsingu um að fara í meirihlutasamtal. Þetta var á þriðjudaginn og í gær og svo bara hringir Valdimar í mig þremur mínútum áður en að fréttatilkynning kemur um formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokkinn og lætur mig vita að það verði ekkert af þessu.“

Framsókn, Samfylking og Viðreisn hafi verið búin að ræða sig niður á málefnagrunn og samþykkja skiptingu embætta milli flokkanna.

„Ég hélt, og ég veit að Viðreisn gerði það líka, að það væru engar fyrirstöður, engar stórar hindranir eða neitt og mikill samhljómur, þannig að þetta kom mér mjög á óvart að fá símhringinguna þremur mínútum áður en að fréttatilkynningin barst.“

Gerði honum ljóst að hann fengi ekki annað tækifæri

Mér heyrist á þér að það sé ekki mikil spenna fyrir því að fara aftur í viðræður við Framsókn, eða hvað?

„Ég gerði honum [Valdimar] ljóst í símtali okkar að ef þetta myndi springa á miðju kjörtímabili, ég gerði náttúrulega ekki ráð fyrir því að þetta færi svona, að þá værum við ekki að fara að vinna saman. Það væri ekki traust og heilindi. Það kæmi ekki til greina. Það samstarf myndi aldrei ganga af því að það er búið að brjóta það traust áður en það byrjaði.“

Ljóst sé að Samfylking muni ekki vinna með Framsókn en engar þreifingar séu hafnar milli flokksins og annarra flokka.

„Við tökum okkar ábyrgð sem kjörnir fulltrúar, það þarf náttúrulega að mynda einhvern starfhæfan meirihluta í bæjarfélaginu en við erum náttúrulega ekki eini valkosturinn, það eru fleiri valkostir og ég held að það þurfi ekkert að vera við sem erum fyrst þar, en að sjálfsögðu þá tökum við ábyrgð á stöðunni og reynum að gera gott úr henni ef til okkar er leitað.“

Erfið staða

Nú er ljóst að Framsókn mun hvorki geta myndað meirihluta með Sjálfstæðisflokki né Samfylkingu og því er eini mögulegi meirihluti Framsóknar með Viðreisn og Miðflokki. 

Sjálfstæðisflokkur gæti myndað meirihluta með Samfylkingu og annað hvort Viðreisn eða Miðflokki eða Viðreisn og Miðflokki.

