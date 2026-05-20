Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. maí 2026 22:25 Heiða Björg Hilmisdóttir var oftast strikuð út. Vísir/Vilhelm Töluvert var strikað yfir nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, fráfarandi borgarstjóra, í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum. Fréttastofa kannaði útstrikanir í nokkrum sveitarfélögum og ef litið er hlutfallslega á niðurstöðurnar eru nokkrir á pari við Heiðu. 1161 strikuðu yfir nafn Heiðu Bjargar í nýafstöðun sveitarstjórnarkosningum en í Reykjavík voru rúmlega 108 þúsund manns á kjörskrá. Ef útstrikanir eru skoðaðar hlutfallslega miðað við fjölda á kjörskrá var oftar strikað yfir nafn Ingibjargar Sveinsdóttur, annan mann á lista Framsóknar og stuðningsmanna í Sveitarfélaginu Hornafjörður. 23 strikuðu yfir nafn hennar en 1922 voru á kjörskrá. Strikað var sautján sinnum yfir nafn Hjördísar Eddu Olgeirsdóttur, annnan maður á lista Sjálfstæðisflokksins. Trausti Hjaltason, annar maður á lista Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum, er á pari við Ingibjörgu en alls var strikað 43 sinnum yfir nafn hans. Þar á eftir var Hildur Sólveig Sigurðardóttir, fimmta á lista Sjálfstæðisflokksins, en strikað var yfir nafn hennar 25 sinnum. Miðað við upplýsingar frá sveitarfélögum sem greint er frá hér hafa útstrikanir ekki haft áhrif á röðun fulltrúa. Oddvitar Sjálfstæðisflokksins áberandi Á Akureyri var oftast strikað yfir nafn Berglindar Óskar Guðmundsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, eða 41 sinni. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þegar myndað meirihluta með Framsóknarflokknum og L-listanum og virðist Berglind verða næsti bæjarstjóri Akureyrar. Í Norðurþingi var oftast strikað yfir flokkssystur Berglindar, Helenu Eydísi Ingólfsdóttur, sem var einnig oddviti. Átta strikuðu yfir hana en þrír yfir Ágúst Sigurð Óskarsson, annar maður á lista M-lista Samfélagsinsins. Miðað við þær tölur sem fréttastofa hefur fyrir hendi að sinni virðist fólk oftast hafa strikað yfir oddvita Sjálfstæðisflokksins en þó er ekki hægt að fullyrða það. Vert er að taka fram að Sjálfstæðisflokkurinn hlaut ákveðinn sigur í kosningunum og fékk því oft, en ekki alltaf, fleiri atkvæði og því eru fleiri tækifæri til útstrikana. Oddviti flokksins í Múlaþingi, Berglind Harpa Svavarsdóttir, var strikuð út 23 sinnum, oftast af öllum frambjóðendum í sveitarfélaginu. Þar á eftir var Ívar Kári Hafliðason, þriðji maður á lista Sjálfstæðisflokksins, sem hlaut átta útstrikanir. Ákvarðanir kjósenda í Fjarðabyggð styðja ekki ályktunina þar sem Gestur Sigmundsson, sautjándi maður á lista Miðflokksins, var oftast strikaður út eða sex sinnum. Þar saman á eftir voru Kristinn Þór Jónsson, annar maður á lista Sjálfstæðisflokksins, og Þórdís Mjöll Benediktsdóttir, þriðja á sama lista, sem fengu bæði fimm útstrikanir. Önnur og þriðja með sautján og átján Á-listinn hlaut hreinan meirihluta í Rangárþingi ytra en fékk einnig flestar útstrikanirnar. Það var Erla Sigurðardóttir, þriðji maður á listanum, sem var oftast strikuð út eða átján sinnum. Þar á eftir með sautján útstrikanir var Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, önnur á Á-listanum. Í Rangárþingi eystra var Bjarki Oddsson, annar maður á lista Framsóknar og annarra framfarasinna, strikaður út tíu sinnum og Anton Kári Halldórsson, oddviti D-listans og annarra lýðræðissinna, þrisvar. Gunnsteinn R. Ómarsson, oddviti Samfylkingarinnar og félaga í Sveitarfélaginu Ölfusi, hlaut flestar útstrikanir eða alls fjórtán. Á eftir honum er Grétar Ingi Erlendsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, með tíu útstrikanir. Ekki hefur verið greint frá fjölda útstrikana í Borgarbyggð, Mosfellsbæ og Suðurnesjabæ en þær útstrikanir voru fáar og höfðu engin áhrif á röðun fulltrúa. 