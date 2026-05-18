Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur lýst yfir neyðarástandi á heimsvísu vegna nýs ebólufaraldursins sem geisar nú í Austur-Kongó. Mikil hætta er sögð á að faraldurinn breiðist út til nágrannaríkjanna.
Að minnsta kosti áttatíu og átta eru taldir látnir af völdum veirunnar í Austur-Kongó og rúmlega þrjú hundruð manns hafa greinst smitaðir, að sögn AP-fréttastofunnar.
Ekkert bóluefni er til gegn Bundibugyo-afbrigði veirunnar sem er ráðandi í faraldrinum og færri úrræði eru til þess að meðhöndla það en önnur afbrigði veirunnar.
WHO varar við því að mikil hætta sé á að faraldurinn berist til nágrannalandananna. Tvö tilfelli hafa þegar verið staðfest í Úganda en þar lést maður sem kom frá Austur-Kongó.
Neyðarástand á heimsvísu er næstefsta viðbúnaðarstig Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, næsta fyrir neðan heimsfaraldur. Stofnunin mælir ekki með því að landamærum verði lokað vegna faraldurins í Afríku.
Ebólaveiran er afar smitandi og mannskæð. Hún smitast þegar fólk kemst í snertingu við líkamsvessa, ælu, blóð eða sæði.