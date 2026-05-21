Árni skóla­meistari heldur em­bættinu

Árni Sæberg skrifar
Inga Sæland hefur skipað Árna Ólason í embætti skólameistara.
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur skipað Árna Ólason í embætti skólameistara Menntaskólans á Egilsstöðum til fimm ára frá 1. ágúst næstkomandi. Hann hefur sinnt embættinu undanfarin tíu ár en hann heyrði af því í útvarpinu nýverið að til stæði að auglýsa embættið

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir Árni hafi starfað við skólann í 34 ár sem kennari, kennslustjóri, áfangastjóri og sem skólameistari til tíu ára.

Hann sé með cand.mag. gráðu frá Norges Idrettshögskole í heilsu- og íþróttalífeðlisfræði auk kennsluréttinda frá Íþróttakennaraskóla Íslands að Laugarvatni. Alls sóttu hafi tveir sótt um embættið.

Árni er sem áður segir núverandi skólameistari skólans en hann heyrði af því í útvarpsfréttum í desember að til stæði að auglýsa stöðu hans.

„Ég fékk að heyra hjá ráðherra í útvarpinu að það ætti eftir að taka einn enn fyrir. Ég vissi að það væri ég. Ef það ætti að fara í þetta leikrit á annað borð þá þýðir ekki að gera A og svo ekki B. Þetta kom mér ekkert á óvart.“ sagði hann í samtali við Vísi á sínum tíma.

Málefni skólameistara menntaskóla voru mikið til umræðu í desember í fyrra eftir að embætti skólameistara Borgarholtsskóla var auglýst en ákvörðun þess efnis var sögð þvert á allar hefðir.

