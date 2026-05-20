Mikil mildi er að ekki hafi farið enn verr þegar eldsvoði kom upp í eldhúsinu í íbúð þeirra Fanneyjar Dóru Veigarsdóttur og Arons Ólafssonar í Grafarvogi á miðvikudag í síðustu viku. Aron slapp með 2. stigs bruna á höndum eftir að hafa slökkt í eldinum en íbúðin er mikið skemmd vegna sóts. Þau vilja fyrst og fremst minna á mikilvægi eldvarna eftir ömurlega lífsreynslu.
„Við erum nýflutt, nýbúin að kaupa þessa íbúð en á gamla staðnum vorum við alltaf með læst helluborð, þú gast ekki kveikt á henni nema með því að aflæsa því,“ segir Fanney í samtali við Vísi. Þau komust að því við illan leik að sama öryggið er ekki til staðar á helluborði í nýju íbúðinni sem er með sérinngang í fjölbýlishúsi.
„Þetta er algjör steik en kettirnir okkar labba á helluborðinu og kveikja í pappapoka sem er á hellunum. Þetta var algjört klúður og ótrúlegt að enginn hafi verið heima akkúrat þarna á þessum tíma, þetta var um hálf sex leytið og ætli það hafi ekki verið eldur í sirka tíu, fimmtán mínútur.“
Fanney Dóra tók myndband í íbúðinni eftir eldsvoðann sem sýnir eyðilegginguna.
Fanney útskýrir að Aron hafi þarna verið nýfarinn út úr húsi, á leið í apótek þegar eldsvoðinn kom upp. Hann hafi fengið hringingu frá Securitas um að reykskynjari hafi farið í gang.
„Hann hugsar náttúrulega strax að þetta sé bara falsboð en þá segja þeir honum að þetta séu sex reykskynjarar sem eru í gangi og þá drífur hann sig til baka, hann var ekki kominn langt,“ útskýrir Fanney. Aron hafi hlaupið inn og fengið slökkvitæki að láni frá nágranna. Þá hafi bálið verið ansi stórt og slasaðist Aron við slökkvistörfin.
„Hann hefði líklega aldrei átt að fara inn, en adrenalínið kikkaði bara inn, og hann hleypur bara inn, fær slökkvitæki hjá nágranna og ræðst í þetta. Hann er með 2. stigs bruna á hendinni og er bara að jafna sig eftir þetta.“
Fanney segir þau Aron fyrst og fremst þakklát að ekki hafið farið verr. Ljóst sé að mikið tjón hafi orðið á íbúðinni og segir Fanney þau nú kanna stöðu mála hjá sínu tryggingafélagi. Þau búa núna hjá foreldrum Arons og segir Fanney ljóst að það muni taka tíma að taka til hendinni í íbúðinni.
„Það þarf að taka allt í gegn í eldhúsinu og ég held að fólk átti sig ekki á því hvað sót kemst langt, það þarf til dæmis að taka hurðakarmar úr í öllu húsinu og lyktin er hræðileg. Þetta er svona eins og þegar það kviknar í einu hári, nema þannig sinnum milljón.“
Fanney segist fyrst og fremst vilja hvetja alla til þess að huga að eldvörnum á heimilum sínum. Þau hafi verið með slökkvitæki og eldvarnarteppi í gömlu íbúðinni en verið svo nýflutt í hina nýju að þau hafi ekki verið farin að huga að því að græja eldvarnir.
„Mér finnst svo mikilvægt að nýta þetta tækifæri til að minna á þetta, af því að fólk er oft ekkert að spá í þessu og maður veit að það eru alveg margir sem eru ekki með slökkvitæki heima. Það var bara algjör heppni í okkar tilviki að vinkona okkar var heima fyrir ofan okkur og að Aron gat fengið slökkvitæki hjá henni.“
Fanney hefur greint frá atvikinu á samfélagsmiðlum, meðal annars á TikTok.
@fanneydora This is your sign að eiga reykjskynjara sem virkar því guði se lof fyrir okkar ♬ original sound - Fanneydora
This is your sign að eiga reykjskynjara sem virkar því guði se lof fyrir okkar