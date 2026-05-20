FH tók á móti ÍBV í 5. umferð Bestu deildar kvenna á Kaplakrikavelli í kvöld. Fyrir leik voru Eyjakonur með fullt hús stiga eftir fyrstu fjórar umferðirnar en FH-konur voru komnar á góða siglingu eftir tvo sigra í röð. Það voru hins vegar heimakonur sem reyndust sterkari í kvöld og fögnuðu afar sannfærandi 3-0 sigri.
Leikurinn byrjaði nokkuð jafnt þar sem bæði lið reyndu að koma sér inn í leikinn á fyrstu mínútunum. FH var þó hættulegra liðið fram á við og á elleftu mínútu kom fyrsta mark leiksins.
FH átti góða sókn þar sem Andrea Rán Snæfeld skipti boltanum fallega yfir á Ingibjörgu Magnúsdóttir sem kom með fyrirgjöf. Eftir smá klafs endaði boltinn við fætur Birnu Kristínar sem kom FH yfir af stuttu færi, 1-0.
ÍBV lét markið þó ekki slá sig út af laginu og leikurinn var nokkuð jafn. Gestirnir urðu hins vegar fyrir áföllum í fyrri hálfleik þegar Alisson Grace þurfti að fara af velli á 27. mínútu vegna meiðsla sem höfðu verið að angra hana eftir síðustu umferð gegn Þór/KA. Tíu mínútum síðar meiddist Embla Harðardóttir illa og þurfti að bera hana af velli.
FH fór því með 1-0 forystu inn í hálfleik.
Heimakonur byrjuðu síðari hálfleikinn af miklum krafti og tóku öll völd á vellinum. Þær ógnuðu marki ÍBV stöðugt þar sem Ingibjörg Magnúsdóttir og Thelma Lóa voru að valda Eyjakonum miklum vandræðum.
Á 71. mínútu vann Ingibjörg Magnúsdóttir vítaspyrnu eftir góðan sprett og Ída Marín fór á punktinn og tvöfaldaði forystu FH.
FH hélt áfram að sækja og innsiglaði sigurinn á 83. mínútu þegar Helena Maree skoraði þriðja mark heimaliðsins og tryggði FH afar verðskuldaðan 3-0 sigur á Kaplakrikavelli.
FH hefur þar með unnið þrjá deildarleiki í röð á meðan ÍBV tapaði sínum fyrstu stigum á tímabilinu.
Meiðslin hjá ÍBV í fyrri hálfleik höfðu mikil áhrif á leikinn. Fyrst þurfti Alisson Grace að fara af velli og síðan Embla Harðardóttir sem virtist meiðast illa. Það setti augljóslega strik í reikninginn hjá gestunum.
Ingibjörg Magnúsdóttir var frábær í liði FH í kvöld. Hún átti sendinguna inn á teig ÍBV fyrir fyrsta mark leiksins, hún vann vítaspyrnu í öðru markinu og var sífellt að ógna upp hægri kantinn. Það væri gaman að sjá hlaupatölur Ingibjargar eftir leikinn, hún var eins og rennilás upp og niður væng vallarins.
FH-liðið heilt yfir átti mjög sterkan leik á meðan ÍBV liðið átti erfitt uppdráttar eftir meiðslin í fyrri hálfleik.
Bergrós Lilja Unudóttir var aðal dómari leiksins og hennar til aðstoðar voru Jón Freyr Reynisson og Daníel Örn Arnarson. Þau komu heilt yfir vel frá leiknum þar sem það voru engin stór atvik sem féllu til umræðu.
Geggjað veður í Kaplakrika í dag og vel mætt í stúkuna þó það hafi ekki verið mjög mikil læti. FH-ingar virtust njóta þess að sitja í sólinni og horfa á sínar konur taka stigin þrjú.
„Það er auðvitað ekki gaman að tapa en ég er ánægður með vinnuframlag stelpnanna,“ sagði Jón Óli Daníelsson, þjálfari ÍBV, eftir leik.
„Málið er einfalt, FH er bara með margfalt betra knattspyrnulið en við og það skilaði þeim góðum sigri hér í dag.“
ÍBV varð fyrir tveimur meiðslaáföllum í fyrri hálfleik og sagði Jón Óli það hafa haft áhrif.
„Það er greinilegt að Alisson er að glíma við meira en það sem var eftir Þór/KA leikinn. Með Emblu veit ég bara ekki alveg stöðuna enn þá, ég hef ekki fengið upplýsingar um hvað gerðist.“
„Auðvitað verður þetta erfitt þegar þú missir tvo byrjunarliðsmenn útaf. Leikplanið gekk að einhverju leyti upp en þetta hafði áhrif.“
Guðni Eiríksson þjálfari FH var afar sáttur með frammistöðu sinna kvenna eftir leik.
„Ég er bara mjög sáttur. Sáttur með leikmenn FH-liðsins og hvað þær lögðu sig mikið fram. Ég er ánægður með heildina, leikmennina sem komu inn, allt þetta skiptir máli.“
„Þetta var alvöru spirit og alvöru hjarta og þær áttu þetta svo sannarlega skilið.“
Aðspurður hvað hafi skilið liðin að sagði Guðni:
„Mér fannst FH-liðið bara vera on top of it frá byrjun. Við vorum virkilega aggressívar, hlupum mikið, sköpuðum okkur fullt af færum og gáfum fá færi á okkur.“
„Við héldum markinu hreinu og þær áttu erfitt með að ná skoti á markið okkar. Því ber að þakka vinnuframlagi FH-liðsins“
Ingibjörg Magnúsdóttir átti stórleik fyrir FH og var ánægð bæði með frammistöðu sína og liðsins.
„Mér fannst frammistaðan bara mjög góð í dag og geggjað að geta tengt saman svona marga sigra í röð. Það gefur okkur ótrúlega mikið.“
Aðspurð hvort FH hafi stimplað sig inn í toppbaráttuna með þessum sigri sagði hún:
„Já ég hugsa það, við ætlum okkur að vera í toppbaráttu í allt sumar og vonandi getum við haldið áfram þessari sigurgöngu.“
Ingibjörg sagði leikplanið einnig hafa gengið vel upp.
„Já algjörlega. Við náðum að vinna boltann þar sem við ætluðum og að senda boltann í þau svæði sem við ætluðum að keyra á.“