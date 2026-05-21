Útlit er fyrir að rúmlega eitt þúsund íslenskir framhaldsskólanemar verði á grísku eynni Krít í byrjun júní. Stórt verkefni er að koma öllum til og frá eynni og þarf að nýta leiguflug til að ferja mannskapinn.
Fimmtán framhaldsskólar munu á næstunni halda í útskriftarferðir á vegum ferðaskrifstofunnar Indigó. Þegar tvö stór holl skarast á eynni Krít verða þar 900 manns, þar á meðal nemendur úr Menntaskólanum við Sund. Þá verða þar einnig fjöldi útskriftarnema á vegum ferðaskrifstofunnar Tripical á sama tíma, þar á meðal frá Menntaskólanum í Kópavogi.
Geir Zoëga er verkefnastjóri hjá Indigó og vinnur meðal annars við að skipuleggja útskriftarferðir framhaldsskólanema. Geir segir að þrátt fyrir stærðina sé oftast hægt að koma hópum fyrir á einu og sama hótelinu.
„Við reynum að nota hótel sem við höfum áður notast við, við viljum stór hótel og ákveðið umburðarlyndi,“ segir hann kankvís. Varðandi tegund ferðarinnar fullyrðir Geir að hótelin viti alveg á móti hvers konar hóp þau taka, en bætir þó við: „Það eru ekkert endilega öll hótel til í það.“
Geir segir fjöldann á þeirra vegum svipaðan og síðustu þrjú ár. „Þetta er í raun frekar hefðbundinn fjöldi, við erum ekki að sjá mikla breytingu milli ára.“
Eitthvað sem hefur þó breyst milli ára eru aðstæður á flugmarkaði.
„Vegna aðstæðna í Mið-Austurlöndum höfum við séð verð á þotueldsneyti hækka um 110 prósent frá því í lok síðasta árs. Inni í samningum um leiguflug er klausa sem leyfir flugfélögum að bregðast við svona breytingum með að hækka verð til okkar. Við höfum þó verið alveg ákveðin í að bera þá verðhækkun ekki áfram til viðskiptavina, enda er hér um að ræða hóp sem er viðkvæmur fyrir verðhækkunum.“
Þegar Geir er spurður hvað útskriftarnemar greiði fyrir þessar ferðir segir hann það í þeirra höndum hvaða pakka þeir velji og reynt sé að setja saman ferð sem hentar hverjum og einum hóp.
Samkvæmt heimildum fréttastofu borga útskriftarefni frá Menntaskólanum við Sund um 350 þúsund krónur fyrir tíu daga ferð á vegum Indigó. Nemendur Menntaskólans í Kópavogi greiða á sama tíma 300 þúsund krónur fyrir ellefu daga ferð til Krítar á vegum Tripical.
Útskriftarferðir geta vakið óöryggi hjá foreldrum. Samkvæmt Geir er alvanalegt að foreldrar setji sig í samband við ferðaskrifstofuna. „Það er meira en sjálfsagt, en algengasta ástæðan er kannski að það sé misræmi í þeim upplýsingum sem berast frá nemanum, eða kannski skortur á upplýsingum,“ segir Geir.
Aðspurður hvort Indigó sé undirbúið fyrir erfið mál og alvarlegar aðstæður sem upp geta komið segir hann að teymi þeirra á staðnum sé reynslumikið og búi að gagnlegri menntun, líkt og hjúkrunarfræði. „Það er viðmið að fjöldi fararstjóra fari aldrei undir einn fararstjóra fyrir hverja hundrað, en sem dæmi þá eru níu fararstjórar þegar við verðum með 500 manna hóp undir lok mánaðarins.“
Ferðirnar hafa vakið athygli fyrir veglega dagskrá og hefur síðustu ár tíðkast að flytja út íslenska listamenn til að koma fram fyrir hópinn. „Já, við höfum síðustu ár hægt og rólega verið að stækka dagskrána.“ Geir segist ekki vera tilbúinn að gefa upp hvaða listamaður kemur fram í ferðum í ár, „En sem dæmi um listamenn sem hafa komið fram síðustu ár get ég nefnt Aron Can og Birni.“
Geir segir ferðirnar þó ekki vera tómt partýstand en sífellt meiri eftirspurn sé frá nemum eftir heilsusamlegri dagskrárliðum.
„Við höfum síðustu ár lagt aukna áherslu á heilnæmari ferðir og höfum bætt inn dagskrárliðum eins og strandblaki, CrossFit-æfingum og golfi,“ segir Geir, „Í fyrra buðum við upp á tíu kílómetra morgunhlaup með Aroni Can,“ segir Geir, en bætir þó við að tímasetningin klukkan sex um morgun hafi ekki slegið í gegn.