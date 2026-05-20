La Datcha Marine X Ltd., sem á snekkjuna La Datcha sem siglt var inn Eyjafjörðinn í mars, hefur stefnt íslenska ríkinu og Landhelgisgæslunni. Skipverjum var meinuð koma til landsins á grundvelli þvingunaraðgerða varðandi Rússland.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá.
La Datcha var siglt inn í Eyjafjörðinn á leið sinni til Akureyrar frá Istanbúl þann 21. mars. Við komuna var þeim hins vegar meinuð hafnarkoma. Ákvörðunin var byggð á þeim hluta þvingunaraðgerða sem kveður á um að skip sem sigldi undir rússneskum fána og hefur skipt um fánaríki eftir 24. febrúar 2022 sé óheimill aðgangur að höfn í ríki á EES svæðinu.
Snekkjunni er siglt undir fána Panama í dag en var undir rússneskum fána frá því í apríl 2021 fram í september 2022. Starfsmönnum skipsins, en alls voru 26 um borð, var heimilt að sigla snekkjunni að bryggju á Akureyri til að taka olíu og neyðarvistir. Undanþágan var veitt af öryggisástæðum. Snekkjan var einnig við höfn í Hólmavík í eina nótt vegna vélarbilunar og sigldi á brott þann 31. mars.
Gunnar Sturluson, lögmaður félagsins, segir í samtali við Rúv að þann 1. júní verði tekist í Héraðsdómi Reykjavíkur um lögmæti reglnanna sem vísað var í þegar snekkjunni var meinað að koma til hafnar.
Snekkjan er í eigu félagsins La Datcha Marine X Ltd. en er í eigu Oleg Tinkov, rússnesks auðmanns sem stofnaði Tinkoff-banka í Rússlandi. Hann býr ekki lengur þar í landi vegna gagnrýni sinnar á stjórn Vladimírs Pútín Rússlandsforseta og gaf upp rússneska ríkisborgararéttinn sinn.
Tinkov var eitt sinn milljarðamæringur, í bandarískum dollurum, en var fundinn sekur um skattsvik í Bandaríkjunum árið 2019. Hann greiddi fimm hundruð milljóna dollara sekt, rúmlega 62 milljarða króna, auk þess sem hann gaf upp bandaríska ríkisborgararéttinn sinn. Í dag er hann með kýpverskan ríkisborgararétt og er búsettur í Sviss.