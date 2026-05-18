Lai Ching-te, forseti Taívan, segir þarlend stjórnvöld ekki munu grípa til aðgerða sem gætu leitt til átaka en á sama tíma muni þau ekki gefa eftir sjálfræði landsins.
Ummælin lét forsetinn falla í kjölfar heimsóknar Donald Trump Bandaríkjaforseta til Kína en eftir fund með Xi Jinping varaði Trump stjórnvöld í Taívan við því að vera að flagga sjálfstæðisbaráttu sinni. Trump sagði afstöðu Bandaríkjanna til Taívan ekki hafa breyst en gaf til kynna að hann vildi ekki ögra Kínverjum.
Miðlar í Kína segja Xi hafa komið þeim skilaboðum á framfæri við Trump að Taívan væri mikilvægasta málefnið í samskiptum ríkjanna tveggja og að málið gæti mögulega leitt til átaka ef það væri ekki höndlað rétt.
Bandaríkjamenn hafa skuldbundið sig til að verja Taívan fyrir árás frá Kína en efasemdir eru uppi um að Trump myndi raunverulega grípa til aðgerða ef Kínverjar myndu grípa til aðgerða til að taka eyríkið með valdi.
Stjórnvöld vestanhafs samþykktu í desember síðastliðnum að selja Taívönum vopn fyrir ellefu milljarða dala en eftir fundinn með Xi sagðist Trump eiga eftir að ákveða hvort salan færi í gegn.