Sjálfstæðismenn verði að hætta að vera litlir í sér Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 20. maí 2026 10:29 Björn Ingi Hrafnsson furðar sig á því að ekki hafi þegar hafist meirihlutaviðræður á milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Meðal ástæðu þess að dregist hefur að mynda tveggja flokka meirihluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í borginni er að sumir Sjálfstæðismenn eru enn hræddir við „vókið,“ að mati Björns Inga Hrafnssonar aðstoðarmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins. Hann telur að þegar Sjálfstæðismenn nái jarðsambandi muni þeir mynda tveggja flokka meirihluta í Reykjavík með Miðflokknum og segir menn verða að hætta að vera litlir í sér. Geri þeir það ekki gætu þeir allt eins myndað meirihluta með Samfylkingunni. Þetta er meðal þess sem fram kom í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær þar sem rætt var við Björn Inga. Líkt og fram hefur komið metur Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík nú stöðuna og mun ræða við oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar í dag. Tveir kostir hafa verið nefndir í stöðunni, tveggja flokka meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks eða meirihluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar. Telur suma innan flokksins hrædda við „vókið“ „Ég held bara að það blasi við að það var borgaraleg bylgja og ég held að kjósendur á lokasprettinum hafi aukið fylgi Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem fengu báðir meira í kosningunum heldur en í síðustu könnunum vegna þess að þeir vildu sjá breytingu og báðir þessir flokkar voru að kalla eftir breytingum, segja að það þyrfti að snúa við blaðinu í Borgarlínunni og hitt og þetta,“ segir Björn Ingi. Hann segist ekki sjá hvernig þetta sé flókið reikningsdæmi. Hefðu vinstriflokkarnir fengið meirihluta í kosningunum væru þeir þegar búnir að mynda meirihluta og hefðu ekkert beðið með það. Hvað er svona flókið núna? „Ég skal ekki segja. Kannski er þetta bara fullkomlega eðlilegt að allir eru rétt að draga andann eftir ótrúlega mikið kapp núna síðustu vikur. Ég held samt að þetta sýni að innan Sjálfstæðisflokksins eru sumir ennþá hræddir við vókið, hræddir við að vera umdeildir, hræddir við að taka hægri beygju. En margir í flokknum, þar á meðal held ég kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru ekkert hræddir við það, þeir vilja bara að það sé gert.“ Björn Ingi segir flokkana eiga mikla málefnalega samleið. Enginn í Miðflokknum hræðist tilhugsunina um að Sjálfstæðisflokkur myndi meirihluta með Viðreisn og Framsóknarflokki. Í því gætu falist hörkutækifæri að sögn Björns Inga fyrir Miðflokkinn sem væri þá í stjórnarandstöðu frá hægri og Samfylkingin í stjórnarandstöðu frá vinstri. Þykir orðalag um breiða skírskotun sérstakt Þá segir Björn Ingi að Miðflokkurinn standi með mannréttindum minnihlutahópa, spurður út í orð Hildar um að henni hugnist ekki að gera flokkum hátt undir höfði sem tali niður mannréttindi og réttindi minnihlutahópa. „Það er enginn að tala niður mannréttindi eða slíkt og við stöndum ekkert fyrir það. Það er bara áróður þeirra sem vilja aldrei ræða nokkurn skapaðan hlut. Ef þú heldur því fram að þér finnist nú kannski fara betur á því að það sé íslenski fáninn fyrir framan skólann heldur en einhver annar þá ertu ekki að hata einhvern hóp, þú ert bara að segja þína skoðun. Og við verðum að geta talað eins og fólk hvert við annað án þess að við séum alltaf farin að saka hvert annað um að vera hatursfull þó við séum bara að ræða fullkomlega eðlilega hluti sem eru ræddir á flestum heimilum alla daga.“ Hvernig lestu í orð Hildar þar sem hún talar um að það þurfi að mynda stjórn í borginni með breiða skírskotun, mörgum fannst hún vera að tala sig inn í samstarf við Viðreisn og Framsókn? „Mér finnst þetta pínu sérstakt, sérstaklega í ljósi þess að hún talaði um í kosningabaráttunni: „Strax.“ Og var að tala fyrir hægri áherslum og hægri áherslurnar unnu í þessum kosningum. Og ef hægri áherslurnar unnu og fólkið vildi það, kemurðu þá eftir kosningar og ferð að tala um breiðari skírskotun? Það getur vel verið. Ég meina hún hefur að sjálfsögðu fullt leyfi til þess að taka þann pól í hæðina, en ég er ekkert viss um að kjósendur hafi sérstaklega verið að kalla eftir því. Einar Þorsteinsson tapaði 75 prósent af sínu fylgi, er ákall frá kjósendum um að hann verði í meirihluta, er eitthvað sérstakt ákall um það? Ég bara leyfi mér að efast um það.“ Segir kjósendur þreytta á miðjumoði Björn Ingi segir kjósendur vera þreytta á útvötnuðu miðjusamstarfi og rifjar upp ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og VG þar sem allir hafi rifist innbyrðis. Allir hafi verið hundleiðir á því og segist hann treysta því að hvorki Sjálfstæðismenn né aðrir hafi áhuga á slíkum meirihluta í borginni. Yfirgnæfandi hluti kjósenda Miðflokks og Sjálfstæðisflokks vilji samstarf flokkanna tveggja. „Þannig ég satt að segja sé ekki hvert vandamálið er. Og ég held að menn verði bara að hætta að vera litlir í sér og þora að mynda meirihluta í samræmi við vilja kjósenda. Og láta sér ekki detta í hug að það sé hægt að vera þannig að öllum líki. Vinstrimenn verða óánægðir með margt sem þessi meirihluti gerir, sérstaklega ef meirihlutinn ætlar að fara að breyta því sem vinstrimennirnir hafa verið að gera í borginni í sextán ár. Ef menn ætla að taka mark á úrslitum kosninganna þá breyta þeir. Annars er bara alveg eins gott að Sjálfstæðisflokkurinn myndi meirihluta með Samfylkingunni og haldi áfram bara. Það er ekkert flóknara en það.“ En Björn Ingi, viltu spá fyrir um framhaldið, hvað gerist núna? „Mín spá og ég hef ekkert fyrir mér í því, ég held þetta sé allt á fyrstu skrefunum, er það að þegar Sjálfstæðismennirnir vinir mínir eru búnir að ná jarðsambandi og átta sig á því að Sjálfstæðisflokkurinn fékk níu og Miðflokkurinn þrjá, þá munu þeir klára þetta samstarf og mega kannski ekki gleyma því að ef Miðflokkurinn hefði ekki fengið þriðja manninn, þá væri örugglega búið að mynda vinstrimeirihluta. 