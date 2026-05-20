Fjórir karlmenn, tveir Króatar, Pólverji og Íslendingur, hafa verið dæmdir í fangelsi fyrir stórfelld fíkniefnabrot. Annar Króatinn, Antonio Kastellana, hlaut þyngstan dóm, þriggja ára fangelsi. Mennirnir sögðust einfaldlega hafa verið að gera félögum sínum greiða þegar þeir frömdu brotin.
Dómur yfir mönnunum fjórum var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur klukkan 15:30. Antonio hlaut þriggja ára dóm, annar Króati hlaut átta mánaða fangelsisvist, skilorðsbundna til tveggja ára, Pólverji hlaut sömu refsingu og Íslendingur hlaut tíu mánaða fangelsi, einnig skilorðsbundið til tveggja ára.
Vísir fjallaði ítarlega um aðalmeðferð málsins sem fór fram um miðjan síðasta mánuð:
Þar kom meðal annars fram að sá sem hlaut þyngstan dóm sagðist hafa þénað 22 milljónir króna í gegnum öryggisgæslu og ferðaþjónustu, en ekki sölu fíkniefna. Hann kvaðst ekkert kannast við mikið magn fíkniefna, sem fannst heima hjá honum, en hann hefði leyft öðrum að geyma þau heima hjá honum.
Þá sögðu hinn Króatinn og Pólverjinn að þeir hefði einfaldlega verið að gera vini sínum, Antonio, greiða með því að hjálpa honum að flytja kassa á milli staða í tengslum við innflutning á sykurlausu morgunkorni.
Kassarnir reyndust innihalda talsvert magn fíkniefna.
Fjórði maðurinn, eini Íslendingurinn í hópnum, var ákærður ásamt Króötunum tveimur fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa á tímabilinu 18. júní til 4. júlí 2025 haft í vörslum sínum og staðið að innflutningi á 11,2 kílógrömmum af maríjúana ætluð til sölu- og dreifingar hér á landi í ágóðaskyni.
Samkvæmt ákæru voru efnin falin í sófa sem kom til Íslands með póstsendingu frá Bandaríkjunum þann 18. júní 2025. Íslendingurinn er sagður hafa tekið við sendingunni og geymt efnin þar til hinir tveir fóru með sófann og fíkniefnin í geymslu að Selhellu þar sem lögregla lagði síðar hald á efnin.
Allir fjórir mennirnir voru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi með því að hafa í félagi við óþekktan aðila sammælst um að fremja refsiverðan verknað um nokkurt skeið til og með 4. júlí 2025. Framkvæmd brotanna var sögð hafa verið liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka.