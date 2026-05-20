Ríkið skerst í leikinn í von um að samningar haldi Árni Sæberg skrifar 20. maí 2026 13:15 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra verður hluti af þríhliða samtali við aðila vinnumarkaðar. Vísir/Ívar Fannar Fulltrúar ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur, Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins hafa hafið þríhliða samtal með það að markmiði að forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði haldi haustið 2026. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra, Finnbjörn Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands og Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins hafi ákveðið að hefja samtalið. Stýrihópur og þrír undirhópar Leitað verði leiða til að hemja verðbólgu og unnið að greiningum sem legið geta til grundvallar við frekara mat á stöðunni. Skipaður hafi verið stýrihópur með fulltrúum forsætisráðuneytisins, fjármála- og efnahagsráðuneytisins, Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins og þrír undirhópar. BSRB, BHM, KÍ og Samband íslenskra sveitarfélaga eigi fulltrúa í tveimur hópanna. Fyrsti undirhópurinn vinni að greiningu á áhrifum vaxta, verðbólgu og verðtryggingar á mismunandi samfélagshópa, annar undirhópurinn vinni að greiningu á valkostum til að draga úr sjálfvirkum verðlagsbreytingum og þriðji undirhópurinn vinni að greiningu á leiðum til að styrkja launatölfræði. Einnig muni stýrihópurinn leita mats á áhrifum stríðsins við Persaflóa á verðlagsþróun hér á landi. Stýrihópurinn hafi yfirumsjón með vinnunni og staða greininga verði kynnt á fundum þjóðhagsráðs í júní og september. Vinnu lýkur í byrjun september Vinna hópanna er að hefjast og mun ljúka í byrjun september. Verði verðbólga yfir 4,7 prósentum í ágústmælingu Hagstofunnar opnast heimild í september til að segja upp svokölluðum stöðugleikasamningum ef ekki næst að semja um viðbragð við forsendubresti. Samkvæmt verðbólguspá Seðlabankans verður verðbólga vel yfir því markmiði í ágúst.