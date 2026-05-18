David Lammy, dómsmálaráðherra Bretlands, segir forsætisráðherrann Keir Starmer ekki hafa í hyggju að segja af sér né leggja fram drög að áætlun um að víkja. Lammy, sem er varaforsætisráðherra og einn nánasti bandamaður Starmer, hefur hvatt flokkssystkin sín til að hætta að hugsa um mögulegt leiðtogakjör og segir umræðuna um það „sjálfsmark“.
Wes Streeting, fráfarandi heilbrigðisráðherra, og Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, eru meðal þeirra sem hafa kallað eftir því að Starmer láti gott heita eftir afhroð Verkamannaflokksins í kosningum á dögunum. Flokkurinn tapaði um 1.400 sætum á landsvísu.
Lammy sagði hins vegar í samtali við Sky News að Starmer hefði ekki í hyggju að tilkynna það hvenær hann ætlaði að víkja, eins og sumir hafa þrýst á.
„Leyfið mér að vera afdráttarlaus; Keir Starmer er harðgerðasta manneskja sem ég þekki. Ég talaði tvisvar við hann í gær. Hann hefur sterkan karakter, er reyndur í baráttu. Það verður ekki lögð fram nein tímatafla.“
Lammy benti á að leiðtogakjörið hefði ekki verið virkjað en til þess þarf áskorandi að afla sér stuðnings 81 þingmanns. Ráðherrann sagði Starmer einbeittan í því að vinna fyrir þjóðina. Þá sagði hann innanflokksátök Verkamannaflokknum ekki til framdráttar.
„Ég ætla ekki að sykurhúða þetta; mér finnst Verkamannaflokkurinn hafa skorað stórkostlegt sjálfsmark eftir að niðurstöður kosninganna lágu fyrir,“ sagði Lammy. Hann sagði flokkinn þurfa að standa saman og axla þá ábyrgð að stjórna landinu.