Ásthildur Sturludóttir lætur af störfum um næstu mánaðarmót sem bæjarstjóri Akureyrarbæjar eftir átta ár í starfi. Hún greinir frá þessu í tilkynningu á samfélagsmiðlum.
Þar segist hún stolt af verkum sínum í því krefjandi umhverfi sem rekstur sveitarfélaga ávallt sé. Greint var frá því fyrr í dag að L-listi, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn hefðu myndað nýjan meirihluta. Er Miðflokki þar skipt út af fyrir Framsókn. Óðinn Svan Óðinsson oddviti L-listans vildi ekki greina frá því hver verður bæjarstjóri en sagði að staðan yrði ekki auglýst í þetta sinn. Nýr meirihluti muni kynna samstarfið og sáttmála á blaðamannafundi á föstudag.
Ásthildur rifjar það upp í færslu sinni að hún hafi verið ráðin af L-lista, Framsóknarflokki og Samfylkingu sumarið 2018. Mörgum hafi komið á óvart að innmúraður Sjálfstæðismaður væri ráðinn til starfans en Ásthildur segir sig og bæjarstjórn hafa átt óaðfinnanlegt samstarf og komið fjölmörgu í verk á krefjandi tímum. Þá rifjar Ásthildur upp hin ýmsu verkefni sem hún hefur komið að undanfarin ár.
„Ég vil þakka öllum bæjarfulltrúum sem ég hef starfað með, sérstaklega þó oddvitunum Guðmundi Baldvin, Höllu Björk, Hildu Jönu, Heimi Erni, Elmu og Hlyni fyrir framúrskarandi samstarf og vináttu á þessum 8 árum sem og auðvitað öllum hinum bæjarfulltrúum sem ég hef starfað með. Allt er þetta mikið öndvegisfólk,“ skrifar Ásthildur.
Hún segir Huldu Sif aðstoðarmann sinn þó eiga mestar þakkir skilið auk Ragnars Hólms upplýsingafulltrúa. Þá nefnir hún líka sviðsstjóra, Ingu Þöll bæjarlögmann og annað starfsfólk Akureyrarbæjar sem hún segir einstök.
„Í samfélaginu hér á Akureyri búa gríðarleg tækifæri og framtíðin er sannarlega björt ef bæjarstjórn, bæjarbúar og atvinnulífið sýna samstöðu og hafa til þess metnað að halda áfram uppbyggingu liðinna ára með það fyrir augum að gera gott betra og efla svæðisborgina okkar. Ég óska nýrri bæjarstjórn velfarnaðar í mikilvægum störfum og nýjum bæjarstjóra óska ég alls hins besta í flóknum verkefnum.“