Gervigreindariðnaðurinn: Eru með bensíngjöf en vantar bremsu

Jack Clark, einn af stofnendum Anthropic, segir nauðsynlegt að geta hægt á þróun gervigreindar ef illa fer. „Þú vilt geta tekið fótinn af bensíngjöfinni og sett hann á bremsuna. Gervigreindariðnaðurinn er með bensíngjöf en er án bremsu,“ sagði hann í viðtali við BBC Newsnight.
Clark er meðal þeirra sem hafa kallað eftir löggjöf og eftirliti með þróun gervigreindar.
Að sögn Clark skrifaði spjallmennið Claude um það bil 80 prósent af eigin kóða en hann segir raunhæft að ætla að innan tveggja ára muni koma fram gervigreind sem muni hafa getu til að þróa sig sjálf, án aðkomu manna.
Það gæti haft víðtækar afleiðingar í för með sér.
Clark sagði stjórnendur Anthropic vilja vera opna varðandi það sem menn væru að sjá gerast innan geirans.
„Ég hef áhyggjur af framtíð barnanna minna ef við sem samfélag eigum ekki samtal um hvað felst í áframhaldandi þróun gervigreindarinnar,“ sagði Clark. „Það felast mögulega í henni gríðarleg tækifæri. En líka hættur.“
Meðal þessara hætta væru truflandi áhrif á vinnumarkaðinn, svo sem fjöldauppsagnir, en Clark sagði fólk með skapandi hugsun hins vegar áfram myndu njóta forskots fram yfir gervigreindina. Því væri enn ósvarað hvort hún gæti verið raunverulega skapandi.
Spjallmennin sem fjöldi fólks notar í daglegu lífi er þjálfaður á upplýsingum og strengir aðeins orð saman til að svara spurningum og spjalla. Engin hugsun er á bakvið forritin.