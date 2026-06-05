Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. júní 2026 06:19 Þrír gistu fangageymslur í morgun. Vísir/Ívar Fannar Einstaklingur á höfuðborgarsvæðinu var kærður í gærkvöldi eða nótt fyrir að hafa „misþyrmt“ gæludýrinu sínu, eins og það er orðað í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar. Engar nánari upplýsingar er að finna um málið nema að atvik virðast hafa átt sér stað í póstnúmerinu 111. Tveir einstaklingar voru handteknir í 105 fyrir þjófnað, brot á lögreglusamþykkt, vörslu fíkniefna og að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Þá voru þrír ökumenn handteknir í 105 og 108 fyrir akstur undir áhrifum. Einn reyndist með fíkniefni á sér. Einn var handtekinn í Hafnarfirði fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna og annar kærður fyrir að stinga af frá umferðaróhappi. Þá var einn kærður í Kópavogi fyrir að virða ekki gangbrautarétt en sá ók á hjólandi vegfaranda. Einn var handtekinn í 111 fyrir að aka undir áhrifum og án ökuréttinda og þá var hann einnig kærður fyrir skjalafals. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Lögreglumál Mest lesið Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Innlent Hátt á þriðju milljón á mánuði Innlent Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Innlent Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Innlent „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Innlent Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Innlent Fleiri fréttir Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Sjá meira