Innlent

Í­búi á höfuð­borgar­svæðinu kærður fyrir að „mis­þyrma“ gæludýrinu sínu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Þrír gistu fangageymslur í morgun.
Þrír gistu fangageymslur í morgun. Vísir/Ívar Fannar

Einstaklingur á höfuðborgarsvæðinu var kærður í gærkvöldi eða nótt fyrir að hafa „misþyrmt“ gæludýrinu sínu, eins og það er orðað í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar.

Engar nánari upplýsingar er að finna um málið nema að atvik virðast hafa átt sér stað í póstnúmerinu 111.

Tveir einstaklingar voru handteknir í 105 fyrir þjófnað, brot á lögreglusamþykkt, vörslu fíkniefna og að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Þá voru þrír ökumenn handteknir í 105 og 108 fyrir akstur undir áhrifum. Einn reyndist með fíkniefni á sér.

Einn var handtekinn í Hafnarfirði fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna og annar kærður fyrir að stinga af frá umferðaróhappi. Þá var einn kærður í Kópavogi fyrir að virða ekki gangbrautarétt en sá ók á hjólandi vegfaranda.

Einn var handtekinn í 111 fyrir að aka undir áhrifum og án ökuréttinda og þá var hann einnig kærður fyrir skjalafals.

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Lögreglumál

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