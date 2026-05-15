Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Guðmundur Árni Stefánsson er oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.
Guðmundur Árni Stefánsson heiti ég og er er fæddur og uppalinn í Hafnarfirði og oddviti Samfylkingarinnar í bænum. Hef raunar búið Í Firðinum mestalla mína ævi, þó að undanskildum 15 árum, þegar ég gegndi störfum sendiherra fyrir Ísland í ólíkum löndum á borð við Svíþjóð, Bandaríkin, Indland og Kanada. Það var lærdómsríkur tími, en ég saknaði barna og barnabarna og flutti því heim og hætti störfum í utanríkisþjónustunni.
Þá ákvað ég að á árinu 2022 að bjóða fram krafta mína í bæjarpólitíkinni í Hafnarfirði, en þar hafði ég verið virkur á árum áður; meðal annars bæjarstjóri í 7 ár fyrir margt löngu. Það voru skemmtilegir og uppbyggilegir tímar fyrir okkur jafnaðarmenn og alla Hafnfirðinga. Pólitíkin hefur talsvert litað mína ævi, því eftir bæjarstjóraárin settist ég á þing í 13 ár og var ráðherra var ráðherra í tæp tvö ár; fyrst fyrir Alþýðuflokkinn og síðan Samfylkinguna eftir að breiðfylking jafnaðarmanna var stofnuð árið 2000.. Það er gott og gefandi að starfa og þjónusta almenning í stjórnmálum - þú ert alltaf í nánum tengslum við fólk og skynjar því þarfir þess og langanir.
Ég starfaði einnig við blaðamennsku á yngri árum í 10 ár. Svo var ég lögga á sumrin meðfram námi.
Ég á stóra og samhenta fjölskyldu. Kona mín er Jóna Dóra Karlsdóttir og börnin okkar eru Fannar Karl og Brynjar Freyr (létust ungir árið 1985), Margrét Hildur, Heimir Snær, Fannar Freyr og Brynjar Ásgeir. Þau eru öll uppkomin og barnabarnabörnin eru 11 talsins á aldrinum 3ja til 26 ára. Allt fólkið mitt býr í Hafnarfirðinum sem aukabónust.
Ég hef áhuga á lífinu og fólki almennt. Jafnaðarstefnan er ekki bara stjórnmálastefna heldur lífsstefna, sem snýst um þrjú megingildi í lífinu: Jafnrétti allra, frelsi fólks til að njóta lífsins og samstöðu samfélagsins með þeim sem hjálp þurfa.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Í einhverju nágrannabyggðarlagi við Hafnarfjörð - sum sé á stór Hafnarfjarðarsvæðinu. Álftanesið væri ágætt, en þá yrði að skipta út Garðabæjaríhaldinu um leið!“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Biblían og Bókin um veginn.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Aðkeypta þjónustu. Bæjarstarfsmenn eru vel hæfir og vita og kunna flest.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Frítt í strætó fyrir öll ungmenni í bænum yngri en 18 ára og afgangurinn væri í upphafsframlag til byggingar þjónustuíbúða fyrir aldraða.“
Hver væri titi
ll ævisögu þinnar?
„Áfram gakk!“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja fyrst og svo skilaboð, ef ekki er svarað í hvelli.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Tónlistarsmekkur minn er eilítið umdeildur innan flokks sem utan!“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég væri glaður ef ég gæti uppgötvað og tileinkað mér galdra golfsveiflunnar.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Það er ekki hægt að taka ákarðanir sem skipta máli í pólitík, sem verða óumdeildar. Ef svo ólíklega vill að það gerist, þá er lýðræðið ekki að virka til fullnustu.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég spurði gervigreindina um aldursskiptingu kjósenda í Hafnarfirði og um kosningaþátttöku síðustu ár og áratugi.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get unnið með öllum flokkum, svo fremi að þeir skilji og virði grunngildi okkar jafnaðarmanna, sem eru jöfnuður, samhjálp, mennska og frelsi.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ef þú hefur ekki gert mistök á ævinni, þá hefur þú ekki lifað lífinu til fullnustu.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Bæjarandinn er einstakur í Hafnarfirði. Þar er að finna nánd og samkennd meðal íbúa, jafnvel þótt íbúafjöldinn sé orðinn 33 þúsund.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég fæ mér banana og kaffibolla í morgunmat.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Stjórnleysið og lausatök í Hafnarfirði þoli ég illa. Það þarf að taka ákvarðanir um lítil mál og stór - og fylgja þeim fast eftir.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Koma Hafnarfirði á þann stað, sem hann á skilið: Í fyrsta sæti sveitarfélaga á Íslandi!“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Skýið hans Bjögga Halldórs hreyfir ávallt við mér.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Að koma ekki verkefnum áfram og í heila höfn. Stór og lítil verkefni bíða okkar jafnaðarmanna í Hafnarfirði fáum við góða kosningum. Við látum verkin tala.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég er stundum nefndur eftir upphafsstöfum í nafninu mínu - GÁS. Ég læt mér það vel líka, enda notaði ég þá skammstöfun þegar ég var í blaðamennskunni í gamla daga.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Það er mottó okkar jafnaðarmanna og þar með mín, að það sem við segjum það gerum við. Ég hef enga þolinmæði fyrir innhaldslausu gjálfri og loforðum. Orð eiga að standa í pólitík eins og annars staðar í lífinu.“