Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Monika Margrét Stefánsdóttir er oddviti Framsóknar og óháðra í Dalvíkurbyggð.
Monika Margrét Stefánsdóttir heiti ég og er oddviti Framsóknar og óháðra í Dalvíkurbyggð. Ég er sveitarstjórnarfulltrúi ásamt því að sitja í Byggðaráði og Fjölskylduráði. Ég er eigandi Keramikloftsins sem er staðsett á Árskógssandi, er gift Gunnari Árna Jónssyni og eigum við fjögur börn og eitt barnabarn. Ýmis handverk eru mín áhugamál ásamt því að brasa með fjölskyldunni hvort sem er heima eða á ferðalögum. Ég fylgist vel með málefnum líðandi stundar og ef ég vil virkilega njóta kem ég mér vel fyrir með prjónana mína og Alþingi í eyrunum.
Ég hef komið að sveitarstjórnarmálum síðastlðin 8 ár, setið í ráðum og nefndum ásamt því að vera formaður Framsóknarfélagsins í Dalvíkurbyggð síðastliðin 2 ár. Á þessu kjörtímabili vil ég leggja áherslu á að ný slökkvistöð rísi sem allra fyrst, passa upp á verkefnið Gott að eldast, huga vel að málefnum barna í sveitarfélaginu og halda áfram vinnunni að heilbrigðum rekstri sveitarfélagsins.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég myndi sennilega flytja í Skagafjörðinn.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég er næstum alæta á bækur en ætli það séu ekki aðallega bækur frá gamla tímanum, bækurnar hennar Guðrúnar frá Lundi eru í miklu uppáhaldi.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi byrja á að skoða öll ólögbundin verkefni hjá sveitarfélaginu og skoða hvort mætti minnka þar áður en ég færi í að skoða flatan niðurskurð svo ekkert eitt verkefni frekar en annað fengi að finna fyrir því.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi vilja efla tómstundir fyrir öll börn, líka þau sem finna sig illa með fjöldanum en einnig sjálfboðaliðastörf eins og Björgunarsveitina, þar eru unnin þrekvirki mörgum sinnum yfir árið.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Mundi ég eftir að læsa? – Dagur í lífi konu.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja, en skilaboð eru meira notuð svo ég er að komast þangað.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Þær eru sennilega þónokkrar þó ég muni ekki eftir neinni sérstakri í augnablikinu.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Stundvísi, alveg óþolandi hvað ég kann illa á klukku!“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Láta skoða aftur hvort sveitarfélagið ætti að virkja í Brimnesá á Dalvík.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Hvernig ég á að tengja fja… þráðlausan míkrafón við símann minn fyrir myndbönd sem framboðið er að taka.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get unnið með flest öllum svo hér er allt gal opið.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég er góð í að gera mistök en líka góð í að lagfæra þau. Mistök eru gildishlaðið orð en eitt var þegar ég ætlaði að búa til mót í vinnunni og stóð í 3ja lítra polli af vatnsblönduðu gipsi því ég gleymdi að herða einn vinkil – það var ekki endilega svo góð skemmtun.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Bjórböðin á Árskógssandi (bíð eftir að þau opni aftur) og fjöruböðin á Hauganesi.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Er alltaf svo mikið á hlaupum því ég er alltaf sein svo Hleðsla hefur oftar en ekki orðið fyrir valinu þessa dagana.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Of lítil eftirfylgni af verkefnum sem búið er að ákveða að fara í.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að ná að halda skynsemi í rekstri sveitarfélagsins án þess að það bitni á grunnþjónustu sem við þurfum að veita þrátt fyrir þá miklu uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað á ýmsum sviðum og má þar helst nefna byggingu á nýrri slökkvistöð.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Hætt’essu væli með Ljótu Hálfvitunum.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Margt gott hefur verið gert á síðustu árum en ætli ég verði ekki að nefna skipulagsmálin. Of mikið af lóðum hafa verið skipulagðar á meðan að iðnaðar og hafnarsvæði hafa verið látin bíða. Hefði viljað sjá þetta haldast meira í hendur.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Monsa, ömmurnar mínar og sumt af mínu allra nánasta hefur notað þetta í gegnum árin og amma notar þetta oft enn.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að framtíð Gamla skóla verði ákveðin í samráði við íbúa sveitarfélagsins.“