Búið spil fimm mánuðum eftir fæðingu dótturinnar

Grínistinn Pete Davidson og fyrirsæta Elsie Hewitt eru hætt saman, fimm mánuðum eftir að þau eignuðust sitt fyrsta barn saman, dótturina Scottie. Þau opinberuðu samband sitt fyrir rúmlega ári síðan en gula pressan segir það hafa lognast út af vegna þéttrar dagskráar Davidson.
Dægurmálamiðillinn Page Six greinir frá sambandsslitum Davidson og Hewitt.
„Pete hefur verið að ferðast mikið vegna vinnu sinnar en Elsie þráði meiri stuðning frá honum heima fyrir eftir að dóttir þeirra fæddist,“ hefur Page Six eftir heimildarmanni sínum.
View this post on Instagram A post shared by elsie (@elsie)
A post shared by elsie (@elsie)
Annar heimildarmaður miðilsins sagði sambandsslitin nýskeð og að parið einblíndi nú alfarið á dótturina Scottie og að þau ætluðu sér að ala hana upp í sameiningu. Hvorki Davidson né Hewitt hafa staðfest fregnirnar eða tjáð sig um málið.
Bransamiðillinn People fjallar einnig um málið, parið sé vissulega ekki lengur saman en þau væru „að vinna í hlutunum“. Þau hafi áður hætt saman og byrjað aftur saman eftir það.
Fyrst var greint frá sambandi hins 32 ára Davidson og hinnar þrítugu Hewitt í mars 2025 og birtu þau fyrstu myndirnar af sér saman seinna þann mánuðinn. Í júlí í fyrra birti Hewitt síðan mynd af óléttubumbu sinni á samfélagsmiðlum og skrifaði við hana: „Nú vita allir að við sváfum saman“.
Dóttirin Scottie kom síðan í heiminn 12. desember síðastliðinn og hefur samband nýbökuðu foreldranna greinilega gengið brösuglega síðan.
Uppistandarinn Pete Davidson á von á sínu fyrsta barni með fyrirsætunni Elsie Hewitt. Parið hefur verið saman síðan í mars og fluttu inn saman í maí.