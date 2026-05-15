Lífið

Búið spil fimm mánuðum eftir fæðingu dótturinnar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Elsie Hewitt og Pete Davidson á góðri stundu í maí 2025.
Elsie Hewitt og Pete Davidson á góðri stundu í maí 2025. Getty

Grínistinn Pete Davidson og fyrirsæta Elsie Hewitt eru hætt saman, fimm mánuðum eftir að þau eignuðust sitt fyrsta barn saman, dótturina Scottie. Þau opinberuðu samband sitt fyrir rúmlega ári síðan en gula pressan segir það hafa lognast út af vegna þéttrar dagskráar Davidson.

Dægurmálamiðillinn Page Six greinir frá sambandsslitum Davidson og Hewitt.

„Pete hefur verið að ferðast mikið vegna vinnu sinnar en Elsie þráði meiri stuðning frá honum heima fyrir eftir að dóttir þeirra fæddist,“ hefur Page Six eftir heimildarmanni sínum.

Annar heimildarmaður miðilsins sagði sambandsslitin nýskeð og að parið einblíndi nú alfarið á dótturina Scottie og að þau ætluðu sér að ala hana upp í sameiningu. Hvorki Davidson né Hewitt hafa staðfest fregnirnar eða tjáð sig um málið.

Bransamiðillinn People fjallar einnig um málið, parið sé vissulega ekki lengur saman en þau væru „að vinna í hlutunum“. Þau hafi áður hætt saman og byrjað aftur saman eftir það. 

Fyrst var greint frá sambandi hins 32 ára Davidson og hinnar þrítugu Hewitt í mars 2025 og birtu þau fyrstu myndirnar af sér saman seinna þann mánuðinn. Í júlí í fyrra birti Hewitt síðan mynd af óléttubumbu sinni á samfélagsmiðlum og skrifaði við hana: „Nú vita allir að við sváfum saman“. 

Dóttirin Scottie kom síðan í heiminn 12. desember síðastliðinn og hefur samband nýbökuðu foreldranna greinilega gengið brösuglega síðan.

Ástin og lífið Bandaríkin Hollywood

Tengdar fréttir



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.