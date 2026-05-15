Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Anna Sigríður Hafliðadóttir er oddviti Vinstri grænna og óháðra í Kópavogi.
Ég flutti í Kópavoginn fyrir ástina fyrir bráðum áratug síðan. Hér bý ég með manni mínum og 5 ára dóttur okkar og við viljum hvergi annarsstaðar vera.
Ég hef bakgrunn í miðlun, upplýsingatækni, þjónustu- og breytingastjórnun og vil nýta þá reynslu til að gera þjónustu bæjarins manneskjulegri, traustari og aðgengilegri. Ég legg áherslu á sterkt samfélag, öruggt húsnæði, góða þjónustu fyrir börn og fjölskyldur, virkt íbúasamráð og skipulag sem tekur mið af fólki, náttúru og lífsgæðum.
Í grunninn býð ég mig fram vegna þess að ég vil gera bæjarmálin manneskjulegri. Við tökum betri ákvarðanir þegar við hlustum betur, sýnum meiri samkennd og sjáum fólkið á bak við málin.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ætli ég myndi ekki bara flytja aftur til Mömmu og Pabba, þau tóku alltaf svo vel í það öll þau skipti sem ég flutti heim aftur eftir nám, stóri boomerang-krakkinn þeirra. Þau búa enn í Grafarvoginum þar sem ég ólst upp. Veit samt ekki hvort fjölskyldan kæmist öll fyrir en þröngt mega sáttir lifa og sofa.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Englar alheimsins, prófaði meira að segja að lesa hana á spænsku. Ég naut hennar betur á frummálinu.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi byrja á því sem bitnar minnst á íbúum. Það þarf að skoða ráðgjafakostnað sveitarfélagsins og sjá hvort við finnum ekki illa útfærðar framkvæmdir sem þarf að endurskoða og gera á ódýrari og betri máta.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi setja peninginn í þjónustu bæjarins. Sérstaklega í að efla snemmtækan stuðning við börn og stytta bið eftir félagslegri þjónustu. Það mun skila sér margfalt til samfélagsins og er jafnframt fjárhagslega góð ákvörðun fyrir framtíðina.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ætlaði bara að hjálpa aðeins til“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Skilaboð til að koma stuttum og einföldum upplýsingum skýrt fram. Símtal er nauðsynlegt þegar málið er viðkvæmt, flókið eða kallar á manneskjulegri nálgun og spjall við gott fólk í síma hækkar gleðistuðul dagsins, samstundis.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Bjórgarðar eru æðislegir. Ég elska hugmyndina um stað þar sem börn geta leikið sér, öll fjölskyldan finnur eitthvað við hæfi að borða og fullorðna fólkið getur fengið sér einn kaldan, ef það vill. Góð rými geta nefnillega verið fyrir öll þó þau kannski fylgi ekki fullkomnlega öllum lýðheilsumarkmiðunum. Ég vil bjórgarð(a) í Kópavog.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Að muna hvar lyklarnir mínir eru. Það hljómar lítið, en ég held að það sé vanmetinn ofurkraftur, sérstaklega þegar fimm ára barn, töskur, ruslapoki og útiföt þurfa öll að komast út á sama tíma.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég myndi vilja bremsu á stór skipulagsmál sem komu of seint til íbúa. Það er yfirleitt umdeilt að hægja á framkvæmdum, en í Kópavogi er nauðsynlegt að staldra við og setja íbúa, náttúru, innviði og lífsgæði framar hraðri uppbyggingunni. Við verðum að hafa betri yfirsýn yfir þarfir og vilja íbúa áður en við förum af stað í stórar framkvæmdir.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Síðast notaði ég mállíkan til að spyrja hvernig ég gæti gert GIFs sem fleiri hefðu aðgang að á Instagram og öðrum miðlum.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég útiloka ekki flokka fyrirfram, niðurstöður kosninganna ráða en auðvitað þurfum við að vera sammála um málefnin. Við getum unnið með fólki sem tekur velferð, húsnæðisöryggi, leikskólamálin, náttúruvernd og íbúasamráð alvarlega.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Lengi vel taldi ég að góður vilji og dugnaður kæmu mér á leiðarenda enda virkaði það yfirleitt. Þar til líkaminn sagði stopp og kerfið hætti að svara einföldum skipunum. Ég hef því þurft að læra að forgangsraða upp á nýtt og setja sjálfri mér mörk.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Dóttir mín og maðurinn minn búa hér og þetta er okkar samfélag.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég er að læra að borða morgunmat, alveg upp á nýtt en oftast fæ ég mér bara vatn. Ein regla sem ég hef náð að standa við og mæli með, ekkert kaffi fyrr en ég er búin að setja eitthvað matarkyns í kroppinn.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það fer í taugarnar á mér hvernig bærinn er talaður upp eins og eitthvað fyrirtæki á markaði sem vinnur að því að skila sem mestum arði. Meðan minna er rætt um stöðu þjónustunnar, hag og þarfir íbúa. Sveitarfélag á að tryggja öryggi, þjónustu og lífsgæði íbúa.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Það er raunhæft að lækka leikskólagjöld og bæta leikskólaþjónustu, setja skýrari markmið um bið eftir velferðarþjónustu, auka íbúasamráð, verja græn svæði betur, fjölga hagkvæmum húsnæðisúrræðum og gera fjármál bæjarins gagnsærri. Allt krefst þetta forgangsröðunar.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Það sem mér datt fyrst í hug var: Eastern European Funk með Inculto og fyndið að segja frá því að ég er enn svekkt að Litháen hafi ekki komist upp úr undankeppninni árið 2010. “
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Stærstu mistökin hafa verið of lítið samráð í skipulagsmálum, of mikil trú á að markaðurinn leysi húsnæðisvandann og of þröng sýn á fjármál sveitarfélagsins. Góð afkoma segir ekki alla söguna þegar grunnþjónustan virkar ekki.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég veit ekki hvort ég eigi uppáhalds gælunafn, en ég kann að meta það þegar fólk kallar mig Önnu Siggu. Það er einfalt, kunnuglegt og tengir mig við“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég mun hlusta á íbúa og virða fjölbreyttar þarfir þeirra. Ég lofa að forgangsröðunin verður skýr enda mun hagur fólks og náttúru munu eiga sterka rödd í bæjarstjórn“