Oddvitaáskorunin: Gildran betri en Kaleo

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Árni Jónsson er oddviti Vina Mosfellsbæjar í Mosfellsbæ.
Ég heiti Árni Jónsson og er 54 ára, bý með Hlín konunni minni og þremur börnum í Leirvogstungu. Vinna mín undanfarin 20 ár hefur að mestu leiti snúist um að gera gott samfélag betra en ég hef verið að stýra frístundaheimilum, félagsmiðstöðvum, sundlaugum og einu íþróttafélagi. Það sem nærir mig mest er samvera með góðu fólki sem verður enn betra í sundi eða fjallgöngu í Mosfellsbæ. Í frítíma finnst mér einstaklega gaman að fara á tónleika eða horfa á íþróttakappleiki.
Ástæðan fyrir því að ég tók áskoruninni að hoppa á Vini Mosfellsbæjar lestina er að í lestinni er fjölbreyttur hópur farþega sem endurspeglar íbúa í sveitarfélaginu. Saman mynda þessir einstaklingar hóp sem vill gera góðan bæ betri óháð allri flokkapólitík. Ég held að þegar öllu er á botninn hvolft þá eru Vinir Mosfellsbæjar „ekkert verri en hinir“.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ísafirði“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Austur eftir Braga Pál Sigurðsson“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi leita til allra stjórnenda í sveitarfélaginu varðandi tækifæri í sparnaði. Þau eru best í að sjá tækfærin.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Besta fjárfestingin með bestu ávöxtunina er að setja meiri pening í skipulagt frístundastarf bæði hjá sveitarfélaginu og frjálsum félögum.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ekkert verri en hinir“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Alltaf að hringja.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Að Gildran sé betri en Kaleo.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Finna réttan og skemmtilegan þátt á Netflix á 3 mínútúm.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Íbúakosning um þéttleika Blikastaðalands.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Var í Krónunni, nýkominn af Pizzagerðarnámskeiði og ég vissi ekki hvernig ég gæti fundið 00 hveiti.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég er í Vinum Mosfellsbæjar og vil gjarnan vinna með öllum framboðum. Það er reyndar nokkuð langt á milli Vina Mosfellsbæjar og Miðflokksins þegar kemur að fjölbreytileika og jafnrétti og því líklegt að við ættum erfitt með að ná saman.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni?
„Ég svaraði spurningakönnun vegna kosninga fyrir RÚV alveg kolvitlaust og kom Vinum Mosfellsbæjar í tómt vesen í 12 klst.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Ómetanleg náttúra í bakgarðinum.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Súrdeigsbrauð úr Mosfellsbakarí.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það fer svo fátt í taugarnar á mér en það er helst að Vinir Mosfellsbæjar komust ekki í meirihluta.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Bæta stöðu barnafjölskyldna m.a. með því að koma á gjaldfrjálsum strætó, lengja opnunartíma um helgar í sundi fyrir bráðnauðsynlega símalausa samveru. Komast nær sátt hjá íbúum sveitarfélagsins varðandi þéttingu í Blikastaðalandi. Eiga í virku íbúasamráði m.a. með óformlegu spjalli í Bónus og Krónunni.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Hoppípolla með Sigur Rós.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Að ná fullri sátt við íbúa vegna þéttingar í Blikastaðalandi.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég hef ekkert uppáhalds gælunafn en mér þykir alveg vænt um „Gamli“ en skýringin á því er að ég er svo gömul sál. Var samt yfirleitt yngstur í vinahópnum. Gælunafn mitt tengt starfi mínu sem pylsusala er líka krúttlegt Árni pulsa“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að vera með virkt íbúasamráð og vinna að fullum krafti fyrir íbúa sveitarfélagsins.“