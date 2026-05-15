Oddvitaáskorunin: Hljóp í spreng

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Vigdís Elva Þorgeirsdóttir er oddviti Fyrir Skagaströnd á Skagaströnd.
Ég heiti Vigdís Elva Þorgeirsdóttir, fædd árið 1980. Er oddvitaefni Fyrir Skagaströnd, K listans. Ég er fædd og uppalin á Blönduósi en með sterkar rætur í Vatnsdalinn. Ég er gift Þresti Árnasyni sem er fæddur og uppalin á Skagaströnd og fluttum við á Skagaströnd vorið 2002. Okkur fjölskyldunni hefur alltaf liðið vel hérna og haft nóg fyrir stafni. Ég er grunnskólakennari og vinn í Höfðaskóla. Við eigum fjögur börn, Auðunn Árna, Heklu Guðrúnu, Ellert Atla og Gunndísi Kötlu ásamt hundunum Dreka og Brúnó. Ég er að stíga mín fyrstu skref í pólitík og hingað til er þetta búið að vera skemmtilegt og lærdómsríkt ferðalag. Ég hef horft á staðinn minn með öðrum og gagnrýnni augum síðan ég tók ákvörðunina að demba mér í þetta verkefni. K-listinn vill vinna af heilindum og hlusta á íbúa, byggja framtíð Skagastrandar með samvinnu, reynslu og nýjum hugmyndum. Auka atvinnutækifæri og gera góðan bæ enn betri. Hérna er m.a. frábær aðstaða til fjarvinnu, við höfum öfluga nettengingu í gegnum ljósleiðara og möguleika á varatengingu með Starlink svo eitthvað sé nefnt.Full tilhlökkunar tekst ég á við þær áskoranir sem á vegi mínum verða.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ja, ég hef svo sem ekki hugleitt það. En ætli Sauðárkrókur eða Akureyri yrði ekki fyrir valinu nema ég færi suður með sjó.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ætli það sé ekki uppskriftabókin mín“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Já, 100 milljónir er ansi hátt í okkar reikningsdæmi. En ætli ég myndi ekki reyna að klípa af hér og þar án þess að íbúar myndu finna mikið fyrir því.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi græja móttökueldhús í grunnskólann. Bæta útisvæði fyrir börn og fjölskyldur vítt og breytt um bæinn, ég myndi líka bæta aðstöðuna í og við sundlaugina. Gera aðstöðuna betri og fjölbreyttari fyrir félagsstarf aldraða, koma á fót átaksverkefni fyrir fólk með skerta starfsgetu.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ekkert mál að græja það!“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ég er meira í að senda skilaboð, en er samt enn með sama gamla núúúmerið!“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Við erum nýtt framboð og fram að þessu hafa ekki komið upp nein ágreiningsmál. Við löbbum í takt og erum með frábærar hugmyndir fyrir komandi kjörtimabil.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Geta sungið og spilað á gítar.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Dettur ekkert í hug enda alveg ný í þessu, við erum samstíga hópur og ég er viss um að við munum komast að góðri sameiginlegri niðurstöðu hver sem hún verður. En vissulega verður marvaði troðinn fyrsta árið.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Gerði afmælis skopmynd handa mömmu.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get unnið með öllum, held að það snúist fyrst og fremst um að stilla sig saman, vinna að heilindum fyrir sveitarfélagið og fyrir íbúana alla. Vega og meta hvaða þarfir eru og hvernig á að forgangsraða hlutunum.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Að ég fór ekki og pissaði áður en ég hljóp af stað 10 km í Malmö Milen hérna um árið. Hljóp í spreng og þorði ekki að stoppa vegna hræðslu um að komast ekki af stað aftur. Leyfi mér að trúa því að ég eigi nokkrar sekúndur inni vegna þessa skandals. En ég komst í mark án þess að hafa pissað á mig.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Hvað það er stutt í allt, ég er t.d. fljótari að labba í vinnuna heldur en tíminn sem fer í að bakka bílnum í stæðið við vinnuna hjá mér. Börnin komast í leikskólann 12 mánaða. Frístund sér um að koma krökkunum í 1.-4. bekk í skipulagt íþróttastarf hjá Ungmennafélaginu Fram. Gott samstarf á milli skóla á staðnum, skólahópur leikskóls kemur einu sinni í viku í skólaheimsókn allan veturinn, nemendur skólans hlaupa yfir í tónlistarskólann úr kennslustundum á mismunandi tímum. Það eru ekki umferðateppur. Krakkarnir eiga að koma heim og borða þegar kirkjuklukkurnar hringja.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Næsta spurning…. ég borða ekkert á morgnana. En fæ mér alltaf góða blöndu af Fat Burner.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það er fátt sem fer yfirleitt í taugarnar á mér og finnst mér fráfarandi sveitarstjórn hafa staðið sig mjög vel og skila frá sér góðu búi. Miklar framkvæmdir hafa átt sér stað og núna er verið að klára að laga þær götur sem þurfti að laga með nýju malbiki.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Fá móttökueldhús í skólann, láta vaðlaug eða annan heitan pott við sundlaugina, auka fjölbreytileikann í félagsstarfi aldraða, fjölga störfum, halda áfram með framkvæmdir á höfninni. Auglýsa staðinn okkar betur sem áhugaverðan stað sem gott er að búa á.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ætli það sé ekki Með stjörnunum eftir Herbert Guðmundsson og næstbesta er Korter í þrjú með Lausum og liðugum.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Þegar stórt er spurt verður fátt um svör..það er ekkert sem mér dettur í hug.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ætli það sé ekki Phoebe Buffay eftir Phoebe í Friends. Á unglingsárunum fannst vinum mínum ég stundum vera utanvið mig og kölluðu mig því eftir henni.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Hef litlu lofað en stefni á að gera margt gott. En það sem ég hef lofað að gera, er að gera mitt allra allra besta. Fólk getur treyst því.“